Джорджия Мелони: Нужен немедленный саммит между США, европейцами и союзниками

Джорджия Мелони: Нужен немедленный саммит между США, европейцами и союзниками6
- 1.03.2025, 11:51
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Италия выступит с конкретным предложением в ближайшие часы.
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони призвала к немедленному саммиту между США, европейскими государствами и союзниками, чтобы поговорить о решении вызовов.
Об этом пишут итальянские СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.
Мелони отметила, что саммит нужен для обсуждения вызовов, «начиная с Украины, которую мы вместе защищали в последние годы, и те, которые мы будем призваны решать в будущем».
«Это предложение, которое Италия намерена сделать своим партнерам в ближайшие часы... Каждый раскол Запада делает нас всех слабее и способствует тем, кто хотел бы видеть упадок нашей цивилизации», - заявила глава итальянского правительства.
Ее предложение провести саммит прозвучало на фоне спора, который произошел между президентами Украины и США в Белом доме.