У берегов Англии столкнулись два судна 10.03.2025, 15:51

1,548

Проводится спасательная операция.

В Северном море у берегов Англии британская береговая охрана проводит спасательную операцию из-за столкновения нефтяного танкера и грузового судна.

Об этом сообщает The Guardian.

Как указано, к месту происшествия в Северном море было направлено несколько спасательных шлюпок и спасательный вертолет береговой охраны.

Также туда прибыли самолет береговой охраны и близлежащие суда с противопожарными средствами.

По неподтвержденным сообщениям, после столкновения нефтяной танкер загорелся.

«Королевская береговая охрана в настоящее время координирует реагирование на сообщения о столкновении танкера и грузового судна у побережья Восточного Йоркшира», – отметил представитель Береговой охраны Великобритании.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com