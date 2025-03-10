У берегов Англии столкнулись два судна
- 10.03.2025, 15:51
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Проводится спасательная операция.
В Северном море у берегов Англии британская береговая охрана проводит спасательную операцию из-за столкновения нефтяного танкера и грузового судна.
Об этом сообщает The Guardian.
Как указано, к месту происшествия в Северном море было направлено несколько спасательных шлюпок и спасательный вертолет береговой охраны.
Также туда прибыли самолет береговой охраны и близлежащие суда с противопожарными средствами.
По неподтвержденным сообщениям, после столкновения нефтяной танкер загорелся.
«Королевская береговая охрана в настоящее время координирует реагирование на сообщения о столкновении танкера и грузового судна у побережья Восточного Йоркшира», – отметил представитель Береговой охраны Великобритании.