закрыть
10 марта 2025, понедельник, 16:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

У берегов Англии столкнулись два судна

  • 10.03.2025, 15:51
  • 1,548
У берегов Англии столкнулись два судна

Проводится спасательная операция.

В Северном море у берегов Англии британская береговая охрана проводит спасательную операцию из-за столкновения нефтяного танкера и грузового судна.

Об этом сообщает The Guardian.

Как указано, к месту происшествия в Северном море было направлено несколько спасательных шлюпок и спасательный вертолет береговой охраны.

Также туда прибыли самолет береговой охраны и близлежащие суда с противопожарными средствами.

По неподтвержденным сообщениям, после столкновения нефтяной танкер загорелся.

«Королевская береговая охрана в настоящее время координирует реагирование на сообщения о столкновении танкера и грузового судна у побережья Восточного Йоркшира», – отметил представитель Береговой охраны Великобритании.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Женский приговор
Женский приговор Ирина Халип
Путь к миру — демонтаж диктатур
Путь к миру — демонтаж диктатур Андрей Санников
В итоге американцы прозрели
В итоге американцы прозрели Константин Сонин
Визит Зеленского закончился победой Украины
Визит Зеленского закончился победой Украины Юрий Фельштинский