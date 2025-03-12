В Скиделе подростки помогли пенсионерке, а после обокрали ее

В Скиделе подростки помогли пенсионерке, а после обокрали ее1
- 12.03.2025, 12:32
У женщины украли карточку и деньги.
В Скиделе подростки предложили пенсионерке помощь, а затем обворовали ее. Об этом сообщил приближенный к МВД телеграм-канал.
По данным силовиков, 67-летняя женщина живет одна и нуждается в помощи. Периодически к ней заходил 14-летний подросток, который занимался делами по дому. В один из дней парень и его товарищ встретили пенсионерку на улице и поинтересовались, нужна ли той помощь, на что получили положительный ответ.
Когда они пришли домой, женщина попросила подождать ее на кухне, а сама пошла в комнату. В этот момент один из парней залез в сумку пенсионерки и забрал из кошелька 50 евро и банковскую карту.
Подростки обменяли деньги и разделили их поровну, а карточкой рассчитались в магазине. Когда женщине пришло уведомление о списании средств, она обратилась в милицию
Возбуждено уголовное дело.