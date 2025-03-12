В Скиделе подростки помогли пенсионерке, а после обокрали ее 1 12.03.2025, 12:32

У женщины украли карточку и деньги.

В Скиделе подростки предложили пенсионерке помощь, а затем обворовали ее. Об этом сообщил приближенный к МВД телеграм-канал.

По данным силовиков, 67-летняя женщина живет одна и нуждается в помощи. Периодически к ней заходил 14-летний подросток, который занимался делами по дому. В один из дней парень и его товарищ встретили пенсионерку на улице и поинтересовались, нужна ли той помощь, на что получили положительный ответ.

Когда они пришли домой, женщина попросила подождать ее на кухне, а сама пошла в комнату. В этот момент один из парней залез в сумку пенсионерки и забрал из кошелька 50 евро и банковскую карту.

Подростки обменяли деньги и разделили их поровну, а карточкой рассчитались в магазине. Когда женщине пришло уведомление о списании средств, она обратилась в милицию

Возбуждено уголовное дело.

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