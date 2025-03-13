Семья Трампа задумала купить крупнейшую криптобиржу мира 8 13.03.2025, 19:59

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Речь идет о бирже Binance.

Крупнейшая криптовалютная биржа в мире (свыше 260 млн пользователей при 5 тыс. сотрудников) Binance может перейти под контроль семьи президента США Дональда Трампа. Как сообщили The Wall Street Journal осведомленные источники, сейчас идут переговоры о покупке представителями главы Белого дома доли в американском подразделении криптобиржи.

Переговоры о сделке стартовали в 2024 году — Binance сама вышла на связь с союзниками Трампа и предложила договориться о продаже части компании. Как рассказали источники, криптобиржа с помощью сделки хочет вернуться на американский рынок. Сейчас решается вопрос о том, как именно семья Трампа будет участвовать в сделке, если она состоится. Один из сценариев — достижение договоренности о продаже доли Binance криптовалютной компании семейства Трампа World Liberty Financial.

Одновременно с переговорами основатель криптобиржи Чанпэн Чжао пытается получить от администрации Трампа помилование. На протяжении четырех месяцев он находился в тюрьме по делу, связанному с нарушением закона о банковской тайне и отмыванием денег. Чжао признал вину и выплатил штраф в $50 млн. Он ушел с должности руководителя Binance, оставшись, однако, основным акционером криптобиржи. Сейчас занимающий 24-ю позицию в списке богатейших людей планеты Forbes (с состоянием $61,4 млрд) предприниматель живет в Абу-Даби. Если сделка будет успешной, Чжао останется крупнейшим акционером Binance, отметили источники.

Также известно, что в переговорах участвует спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, пишет WSJ. Впрочем, представитель администрации президент отрицает его вовлеченность в обсуждения. По его словам, Уиткофф находится в процессе выхода из своих бизнесов.

6 марта Трамп, обещавший превратить США в мировую криптостолицу, объявил о создании резерва биткоинов и государственного запаса цифровых валют. Согласно президентскому указу, в стратегический резерв войдут биткоины, конфискованные в рамках уголовных и гражданских дел. Пополнение резерва возможно лишь за счет «нейтральных для бюджета стратегий приобретения дополнительных биткоинов при условии, что эти стратегии не повлекут за собой дополнительных расходов для американских налогоплательщиков». Приобретение других криптовалют за исключением уже реквизированных также не предполагается.

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