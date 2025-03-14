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Лукашенко и его скамеечка

  • Ирина Халип
  • 14.03.2025, 8:37
  • 7,292
Лукашенко и его скамеечка
Фото: стоп-кадр

Сесть да передохнуть.

Лукашенко с пустыми руками на людях никогда не появляется: всякий раз он тащит с собой маленькую скамеечку. Она, конечно, искусно замаскирована бронежилетом, но увидеть ее несложно. Стоит Лукашенко приблизиться к группе людей, принимающих решения в мировой политике (неважно, к злодеям или светочам демократии), - он тут же достает из-под бронежилета скамеечку и быстро на нее усаживается.

Его, конечно, не приглашали, но он садится рядышком, у ног, будто просто мимо проходил и отдохнуть остановился: можно я здесь немножко посижу? А потом, посидев тихо, чтобы окружающие привыкли к присутствию, тут же начинает изображать хозяина дома, который сам всех этих людей позвал, двери им открыл и разрешил присутствовать. Суетится, напитки начинает разносить, потом рассказывает, как собирал мировых лидеров, и они по первому зову сели в самолеты и рванули навстречу счастью. Потом, конечно, благодарили от всей души.

Помните, как в Минск приезжала «нормандская четверка» в 2015 году? Лукашенко прекрасно знал, что в этих переговорах он – не участник и не посредник, а просто хозяин свободной хаты, где важные люди могут встретиться и поговорить на нейтральной территории без лишних ушей. Он отдал ключи и, по логике, дальше должен был тихо сидеть в подсобке. И поначалу сидел, как положено, - на скамеечке. Зато потом, когда «четверка» разъехалась, разговоров было – как в послевоенной деревне о немцах. Меркель, рассказывал Лукашенко, искренне благодарила его за то, что он ее накормил. Бедная голодающая восточная немка так и не наелась бы досыта, если бы не приехала в Минск, и теперь будет вечно вспоминать своего кормильца с драниками, яичницей и борщом (Лукашенко ведь и меню подробно расписывал, чтобы никто не усомнился в его исторической роли).

Владимир Зеленский для него был сначала «Володей», потом – после полномасштабного вторжения – стал «негодяем» и «гнидой». Вроде как свои люди, на дружеской ноге, сто раз вместе пили и по кабакам ходили, имеют право друг друга хоть Володьками, хоть Шурками, хоть гнидами величать. Президент США, соответственно, - просто Дональд, хотя при нем Лукашенко еще даже на скамеечке не посидел – не дотянулся. Но на всякий случай американскому блогеру велел: ты там Дональду передай, что я их всех в Минск приглашаю, здесь и договорятся.

Вчера Лукашенко со своей скамеечкой полетел в Москву к другому Володе – будто бы не гниде. Тот – единственный, кто по-настоящему позволяет посидеть рядом. Возможно, потому, что сам уже со скамеечкой по бункеру бегает и, кроме Лукашенко, разве что с зеркалами разговаривает. Потому и позволяет - не драники с компотом подать, не ключи от квартиры передать для тайного рандеву, а посидеть и поговорить. Вот Лукашенко и говорит. Рассказывает, что у США нет никакого плана завершения войны, и они просто «зондируют почву». (Слушатели, вероятно, должны подумать, что ему вчера Трамп звонил и жаловался: нет у меня никакого плана, что делать, подскажи, пока я буду почву зондировать.) Твердо обещает, что в течение нескольких дней Курская область будет освобождена от украинских войск. (В этом месте слушатели должны предположить, что именно он и командует российской армией, потому что Володя, который не гнида, попросил.) Хихикает над Урсулой фон дер Ляйен, которая не то что ракеты – «пистолета нормального не видела». (Аудитория наверняка должна, по его мнению, подумать, что это он тоже с Дональдом или с Володей по телефону обсуждал: ну дуры бабы, куда лезут.) Заверяет интересующихся, что Запад Украине помогать не будет, и она вскоре вернется к России и Беларуси, прямиком в распахнутые объятия. (А тут уже, вероятно, всем следует понять, что буквально накануне западные лидеры полным списком отметились у Лукашенко с докладами по всей форме и сообщили, что помогать Украине точно больше не будут. Ну и Зеленский, конечно, после полуночи позвонил и пообещал прислать по факсу заявление о приеме в союзное государство.)

Но аудитория не поддается, она вообще не размышляет о том, есть ли некий подтекст в словах Лукашенко и что он вообще имел в виду. Аудитория смотрит исключительно на физиологию: одышка? затрудненная речь? спутанность сознания? Отличные новости! Кстати, и скамеечку есть куда применить: приедет Лукашенко на парад в Москву, не сможет, как и в прошлый раз, пройти по Красной площади двадцать метров, зато не придется снова унижаться и просить у Путина тележку. Он достанет скамеечку – да и сядет прямо на площади передохнуть (ударение в последнем слове ставьте, куда душа просит).

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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