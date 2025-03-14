Наталья Радина: Пресс-конференция Путина и Лукашенко в Кремле была постановкой 14.03.2025, 11:04

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Диктаторы нарываются на жесткий ответ Запада.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина дала большое интервью YouTube-каналу известного журналиста Евгения Киселева.

Главные темы разговора — визит Лукашенко в Кремль и совместная пресс-конференция Путина и белорусского диктатора.

Евгений Киселев спросил, случайно ли в один день с Лукашенко в Москве оказался спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Наталья Радина считает, что это совпадение, но Путин использовал приезд Лукашенко в своих целях:

— О визите Лукашенко стало известно еще на прошлой неделе, а переговоры между США и Украиной в Джидде прошли в этот вторник. Когда Украина согласилась на 30-дневное прекращение огня, Трамп отправил Уиткоффа в Москву.

Думаю, визит Лукашенко здесь был уместен. Не зря встреча с белорусским диктатором состоялась накануне встречи с Уиткоффом. Ведь по идее президент России должен сначала встретиться с спецпредставителем президента США, но Путин предпочел ему разговор со своим главным союзником, соагрессором в войне против Украины Лукашенко.

Судя по пресс-конференции, которая прошла в Кремле, Лукашенко и Путин обсуждали дальнейшее взаимодействие российской и белорусской армии в войне против Украины. Заявления двух диктаторов показали, что Россия будет продолжать войну c активной помощью белорусского диктатора. Это подтверждается обменом грамотами о ратификации Договора о гарантиях безопасности в рамках «союзного государства».

Для меня стало очевидным, что Путин отказывается идти на 30-дневное прекращение огня. Он сразу начал говорить об «успехах в Курской области», «взятии Суджи» и «проблемах на фронте для украинцев», что якобы перемирие будет выгодно для Украины. Россия, по его словам, идти на это не намерена.

Поэтому не нужно тешить себя иллюзиями, что в результате уговоров со стороны президента США Путин остановит войну. Это очевидно и Украине, и Европе, которая наконец-то проснулась и заявила о создании серьезного оборонного союза.

Белорусская журналистка рассказала о возможных темах переговоров Путина и Лукашенко:

— Вероятно, Путин и Лукашенко могли обсуждать (и это будет передано спецпосланнику США Уиткоффу), что на территории Беларуси будут размещены российские военные базы, что подразумевается Договором о гарантиях безопасности в рамках «союзного государства».

Могло обсуждаться размещение ядерного оружия и расширение российского военного контингента. Об этом ранее заявлял и президент Украины Зеленский, и Институт изучения войны. В докладе ISW говорилось, что на территории нашей страны может быть размещено 10-12 дивизий — порядка 100 тысяч российских военнослужащих.

Мнения экспертов относительно ядерного оружия расходятся. Скорее всего, пока оно физически в Беларуси не присутствует, так как в стране не построены специальные хранилища. Однако, возможно, деньги в их строительство будут вложены (или это уже произошло), а тактические ядерные ракеты появятся на территории моей страны.

Думаю, что в ответ на это ядерные ракеты будут размещены в Польше, о чем уже заявил президент Анджей Дуда. Он просит США перебросить свое ядерное оружие. Мы знаем, что Франция предлагает европейским странам свой ядерный зонтик. Французское ядерное оружие может появиться в Румынии и в той же Польше. Ответ на провокативные действия Путина и Лукашенко последует незамедлительно.

Мог обсуждаться вопрос того, чтобы на территорию Украины в качестве «миротворцев» были введены белорусские войска. Но мы прекрасно понимаем, что это союзная России армия. Никакими посредниками, а тем более миротворцами, военнослужащие из подконтрольного России ОДКБ не могут быть. Если мы говорим о реальном перемирии, то на территории Украины должны быть размещены миротворческие войска из Евросоюза и НАТО — Франции, Великобритании.

Главный редактор сайта Charter97.org обращает внимание на постановочный характер заявлений двух диктаторов:

— Есть ощущение, что пресс-конференция Путина и Лукашенко была проведена, чтобы российский диктатор мог высказать свою позицию о вероятности перемирия между Россией и Украиной. Были заданы заранее подготовленные и завизированные вопросы журналистов президентских пулов. Видимо, в это время спецпосланник президента США вынужден был ждать в коридоре, когда же оба диктатора проведут встречи и пресс-конференции, которые, в общем-то, никакого значения не имели. Договор о безопасности был подписан еще в декабре.

Встречаться только для того, чтобы обменяться грамотами о ратификации или подписать документы о равных правах граждан «союзного государства», договор о «мерах по защите граждан от необоснованного преследования со стороны иностранных государств» (как понимаю, это ответ на выдачу ордера на арест Путина со стороны Гааги и возможную выдачу такого ордера Лукашенко), не стоило.

Наталь Радина считает, что Трамп все-таки перейдет к жесткому давлению на путинский режим:

— Как только Трамп пришел к власти, если вы помните, мы с вами говорили, что американский президент сделает все, чтобы уговорить Путина по-хорошему прекратить войну. Однако он этого не добьется, ведь у России совершенно другие геостратегические планы. В конце концов США придется принимать самые решительные меры — и ужесточать те санкции, которые есть, и вооружать Украину, и снижать цены на нефть, о чем Трамп говорил во время своей предвыборной кампании. И это, безусловно, сможет остановить войну, ведь приведет к разрушению военно-экономического потенциала России.

Евгений Киселев обратил внимание на фразу Трампа о том, что «только президент США знает, почему Путин пойдет на уступки». Наталья Радина выдвинула свою версию, о чем может знать Трамп:

— Думаю, президент США понимает реальное состояние российской экономики. России крайне тяжело вести эту войну. Есть проблемы и с вооружениями, и с личным составом. Мобилизацию российские власти проводить боятся, опасаясь общественных волнений. Ведь желающих идти воевать в Украину, несмотря на огромные выплаты, становится все меньше.

Гонка вооружений, в которую уже вошла Россия, будет изматывать и белорусский, и российский режимы. Даже на пресс-конференции Путина и Лукашенко звучал вопрос о 800 миллиардах евро, которые будут вложены в оборону Европы. Их это сильно волнует. Россия собирается наращивать военную промышленность, убивая свою оборону. Трамп прекрасно об этом знает. А если вкупе к этому будут вводиться жесткие санкции против энергетического сектора, а цены на нефть будут снижаться, режим Путина рухнет.

Евгений Киселев спросил, мог ли белорусский диктатор ездить в Кремль за деньгами. Наталья Радина подтверждает эту версию:

— Лукашенко ездил и за новыми кредитами. Совершенно очевидно, что в обмен на эту всестороннюю поддержку, которую диктатор оказывает России, он хотел бы получить энергоресурсы, нефть и газ по заниженным ценам, беспроцентные кредиты, которые подпитывают экономику режима уже много лет.

Путин подтвердил на их пресс-конференции, что Россия продолжит субсидировать белорусскую экономику, а нефть и газ будут поставляться по крайне выгодным для белорусского режима ценам. В обмен, естественно, Беларусь будет использоваться Россией в качестве полигона, а с нашей территории продолжат исходить угрозы как в адрес Украины, так и — стран Балтии и Польши.

Евгений Киселев высказал мнение, что на встрече в Кремле мог обсуждаться вопрос замены Лукашенко. Главный редактор сайта Charter97.org отрицает возможность такого разговора:

— Путин не будет менять старого проверенного Лукашенко, ведь это приведет к разрушению тщательно отстроенной вертикали власти и дестабилизации ситуации в стране. Отмечу, что это был первый визит диктатора в РФ после сфальсифицированных «выборов» в Беларуси, которые белорусы массово бойкотировали. Лукашенко хвастался, что за него якобы проголосовало 86% населения. Всем понятно, что цифры абсолютно лживые, все видели пустые участки как в Минске, так и в других белорусских городах. Несмотря на давление и угрозы, белорусы не пошли голосовать за диктатора. Это была огромная пощечина Лукашенко.

Еще большую неадекватность Лукашенко проявил, когда сказал Путину, что, мол, «смотрите, сколько за меня проголосовало», «они и во вражеской Польше за меня голосовали». И там был якобы рекорд явки избирателей. Он не в курсе, что за рубежом никакого голосования не было. Ведь было понятно, что вся эмиграция проголосует против Лукашенко. Однако диктатор и этого не знает. Он прибывает в каком-то своем параллельном мире.

Наталья Радина отмечает, что Лукашенко нездорово выглядел в Кремле:

— В кадр уже не влазит, одышка, ему тяжело говорить стоя. Очевидны серьезные проблемы со здоровьем — легкими, сердцем, другие хронические заболевания. Но Лукашенко «болен на власть», он не представляет себя вне поста президента, хотя он никакой не президент, а узурпатор. Лукашенко постоянно боится, что его кто-то может заменить.

На днях в Беларуси сменили премьер-министра. Пять лет возглавлял правительство Роман Головченко, который пришел на эту должность с поста главы военно-промышленного комплекса, выпускник МГИМО. Долгое время все эксперты наперебой говорили, что он может стать преемником Лукашенко. Если не преемником — ставленником Москвы. Заменить диктатора, когда тот не сможет исполнять свои обязанности или станет ненужным. Однако Лукашенко спешно ввел изменения в Конституцию. Если глава государства не может исполнять свои обязанности, его теперь заменяет председатель «совета республики», но не премьер-министр.

Лукашенко снял премьера Головченко, чтобы тот вместе с административным весом не приобрел политический. Новый премьер, Александр Турчин, фигура совершенно безопасная для Лукашенко.

Евгений Киселев напомнил о возможной сделке между США и Лукашенко, о которой писала газета The New York Times. Наталья Радина не видит никаких признаков, что эти договоренности работают:

— Как я и говорила, сделка не состоялась. Лукашенко не будет освобождать значимых фигур, лидеров белорусской оппозиции, в обмен ни на какие «пряники» со стороны США. Предполагалось, что могут быть сняты санкции на белорусский калий, но без отмены аналогичных ограничений Европой Лукашенко это никаких бенефитов не принесет.

Освобождать же лидеров белорусской оппозиции, таких как Николай Статкевич, кандидата в президенты Виктора Бабарико, известного блогера Сергея Тихановского, он не готов. Лукашенко понимает, что эти люди представляют для него угрозу.

В конце разговора Наталья Радина заявила, что без сильнейшего давления на Россию и всеобъемлющей помощи Украине никакого перемирия не будет:

— Нужно понимать все коварство и опасность путинского режима. Важно знать, что в долгосрочной перспективе они не собираются прекращать войну. Да, возможно, Путин согласится на эти 30 дней перемирия (хотя я и в этом сомневаюсь), но мы знаем, что война будет продолжаться, он не оставит попыток захватить Украину.

Меня вдохновила встреча начальников генеральных штабов европейских стран, где было заявлено, что «новой Ялты» не будет, нового передела мира не будет. Не будет ухода каких-то стран — Украины или Беларуси — под влияние России. Не будет «минских соглашений», которые закончились провалом, ведь Украине не предоставили серьезных гарантий безопасности. Это значит, что Европа делает выводы из своих ошибок. А США будут вынуждены осознать факт того, что главная угроза на европейском континенте — путинский режим и его союзник Лукашенко. Американцы и европейцы должны будут противостоять этим вызовам.

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