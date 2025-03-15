закрыть
15 марта 2025, суббота, 16:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украина успешно испытала и применила в бою новую дальнобойную ракету «Длинный Нептун»

2
  • 15.03.2025, 16:25
  • 2,638
Украина успешно испытала и применила в бою новую дальнобойную ракету «Длинный Нептун»
Фото: defence-ua.com

Ракета имеет дальность около 1000 километров.

Президент Украины Владимир Зеленский 15 марта рассказал в Telegram о выполнении национальной ракетной программы.

Глава государства заявил о «существенных результатах» в отношении модернизированной ракеты «Нептун».

«Длинный Нептун» прошел испытания и успешное боевое применение. Новая украинская ракета, точный удар. Дистанция – тысяча километров», – написал Зеленский, поблагодарив ракетостроителей и военных.

«Длинный Нептун» – это модернизированная версия крылатой ракеты Р-360 «Нептун», которая ранее также была усовершенствована для поражения целей на больших расстояниях. Обычный «Нептун» имеет массу 870 килограммов, а его боевая часть весит 150 килограммов. Дальность пуска стандартной версии достигает 280 километров, но технические характеристики новой ракеты пока не раскрываются.

О разработке «Длинного Нептуна» еще в 2023 году заявлял первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк. Тогда шла работа над новой модификацией ракеты для комплекса «Нептун».

Ракеты «Нептун» уже показали свою эффективность. Они прошли огневые испытания в 2019 году и удачные стрельбы на расстояние до 280 километров. В 2022 году украинские военные с помощью «Нептунов» уничтожили российский крейсер «Москва» – флагман Черноморского флота РФ, который перед этим получил знаменитое «направление» от защитников острова Змеиный.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко и его скамеечка
Лукашенко и его скамеечка Ирина Халип
Трамп начал разговор с Москвой с позиции силы
Трамп начал разговор с Москвой с позиции силы Леонид Невзлин
Два корабля из одного пожара
Два корабля из одного пожара Владимир Халип
Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина
Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина Валерий Карбалевич