Украина успешно испытала и применила в бою новую дальнобойную ракету «Длинный Нептун» 2 15.03.2025, 16:25

2,638

Фото: defence-ua.com

Ракета имеет дальность около 1000 километров.

Президент Украины Владимир Зеленский 15 марта рассказал в Telegram о выполнении национальной ракетной программы.

Глава государства заявил о «существенных результатах» в отношении модернизированной ракеты «Нептун».

«Длинный Нептун» прошел испытания и успешное боевое применение. Новая украинская ракета, точный удар. Дистанция – тысяча километров», – написал Зеленский, поблагодарив ракетостроителей и военных.

«Длинный Нептун» – это модернизированная версия крылатой ракеты Р-360 «Нептун», которая ранее также была усовершенствована для поражения целей на больших расстояниях. Обычный «Нептун» имеет массу 870 килограммов, а его боевая часть весит 150 килограммов. Дальность пуска стандартной версии достигает 280 километров, но технические характеристики новой ракеты пока не раскрываются.

О разработке «Длинного Нептуна» еще в 2023 году заявлял первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк. Тогда шла работа над новой модификацией ракеты для комплекса «Нептун».

Ракеты «Нептун» уже показали свою эффективность. Они прошли огневые испытания в 2019 году и удачные стрельбы на расстояние до 280 километров. В 2022 году украинские военные с помощью «Нептунов» уничтожили российский крейсер «Москва» – флагман Черноморского флота РФ, который перед этим получил знаменитое «направление» от защитников острова Змеиный.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com