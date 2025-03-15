Крупному диспетчеру такси запретили работать в Беларуси 15.03.2025, 18:48

1,040

За нарушение законодательства.

Из Реестра автомобильных перевозок пассажиров, который действует в Беларуси с 1 ноября 2024 года, был исключен диспетчер такси Maxim, который работал в крупных городах и областных центрах за исключением Минска.

Первый заместитель начальника транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций Юрий Костюк сообщил, что это первый такой случай в Беларуси, и объяснил причины такой кардинальной меры.

Из реестра диспетчера такси Maxim исключили «за нарушение законодательства в сфере нерегулярных перевозок пассажиров», после чего Транспортная инспекция также приняла решение ограничить доступ к интернет-ресурсу компании — taximaxim.by.

Согласно указу «Об автомобильных перевозках пассажиров», с 1 ноября 2024 года водителям и перевозчикам запрещается работать в Беларуси без включения в реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярных сообщениях. Чтобы попасть в этот реестр, водители такси должны пройти курсы повышения квалификации и выполнить ряд требований, в том числе по оборудованию своего авто и организации перевозок пассажиров.

По данным портала «Смартпресс», причиной исключения службы такси Maxim из реестра стали «многочисленные факты передачи заказов водителям-нелегалам».

Под «нелегалами» в данном случае имеются в виду таксисты, которые официально не зарегистрированы как индивидуальные предприниматели, не работают в штате официальных перевозчиков и не включены в государственный реестр.

Эти водители не платят налоги с полученной выручки, что является грубым нарушением налогового законодательства и может считаться незаконной предпринимательской деятельностью.

Сотрудничество с такими водителями, некоторых из которых ранее уже привлекали к ответственности за нелегальную работу таксистами, по словам Костюка, и стало причиной судебного разбирательства с самим диспетчером. В результате экономический суд Гомельской области оштрафовал диспетчера, который использовал электронную систему Maxim, «за незаконную предпринимательскую деятельность», а также конфисковал часть незаконно полученного дохода.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com