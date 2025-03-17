Минского бездомного будут судить за «сеанс экзорцизма» 3 17.03.2025, 10:11

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Он прогонял черта из чужого авто и повредил кузов.

В суд передано уголовное дело 49-летнего ранее неоднократно судимого бездомного, которого обвиняют в хулиганстве. Об этом сообщает госагентство «Минск-Новости» со ссылкой на прокуратуру Фрунзенского района.

По данным следствия, обвиняемый собрал металлолом и сдал его в пункт приема вторсырья. На вырученные деньги он купил две бутылки вина, после чего отправился распивать алкоголь возле мусорных контейнеров во дворе на улице Янковского.

Во время распития спиртного бездомному почудилось, что в припаркованном неподалеку автомобиле Geely Atlas сидит черт. Решив его изгнать, мужчина схватил пустую стеклянную бутылку и дважды ударил ею по передней правой двери автомобиля. В результате были разбиты стекло и поврежден кузов машины.

Очевидцы задержали нарушителя и передали его прибывшему наряду милиции. Потерпевший оценил ущерб в 400 рублей.

— Обвиняемый не имеет постоянного места жительства, официально нигде не трудоустроен, ранее 12 раз привлекался к уголовной ответственности, 11 из которых — за имущественные преступления, — сообщил заместитель прокурора Фрунзенского района Андрей Сербун.

Мужчине предъявлено обвинение в умышленных действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопровождающихся повреждением чужого имущества. Его действия квалифицируются по ч. 1 ст. 339 УК Республики Беларусь (Хулиганство). Мужчина признал вину полностью, но ущерб потерпевшему не возместил.

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