Белорусы стали покупать электромобили в три раза чаще 5 17.03.2025, 19:15

1,294

Cегодня их у белорусов 20,7 тысяч штук.

Ведомство отметило рост количества легковых электромобилей, которые приобретаются для личных нужд.

По данным МВД, сегодня их у белорусов 20,7 тысяч штук. На 1 января 2024 года было 6,4 тысячи штук. Цифра выросла в 3,2 раза.

Вместе с тем, на 30,3% увеличилось количество зарядных станций (устройств, колонок) для зарядки электромобилей.

По данным Минэнерго, их в стране 1323 штуки. На 1 января 2024 года было 1015.

С 1 марта заряжать электромобили стало дороже, по крайней мере у одного из операторов зарядных станций.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com