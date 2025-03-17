Белорусы стали покупать электромобили в три раза чаще

Белорусы стали покупать электромобили в три раза чаще5
- 17.03.2025, 19:15
- 1,294
Cегодня их у белорусов 20,7 тысяч штук.
Ведомство отметило рост количества легковых электромобилей, которые приобретаются для личных нужд.
По данным МВД, сегодня их у белорусов 20,7 тысяч штук. На 1 января 2024 года было 6,4 тысячи штук. Цифра выросла в 3,2 раза.
Вместе с тем, на 30,3% увеличилось количество зарядных станций (устройств, колонок) для зарядки электромобилей.
По данным Минэнерго, их в стране 1323 штуки. На 1 января 2024 года было 1015.
С 1 марта заряжать электромобили стало дороже, по крайней мере у одного из операторов зарядных станций.