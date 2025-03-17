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Белорусы стали покупать электромобили в три раза чаще

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  • 17.03.2025, 19:15
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Белорусы стали покупать электромобили в три раза чаще

Cегодня их у белорусов 20,7 тысяч штук.

Ведомство отметило рост количества легковых электромобилей, которые приобретаются для личных нужд.

По данным МВД, сегодня их у белорусов 20,7 тысяч штук. На 1 января 2024 года было 6,4 тысячи штук. Цифра выросла в 3,2 раза.

Вместе с тем, на 30,3% увеличилось количество зарядных станций (устройств, колонок) для зарядки электромобилей.

По данным Минэнерго, их в стране 1323 штуки. На 1 января 2024 года было 1015.

С 1 марта заряжать электромобили стало дороже, по крайней мере у одного из операторов зарядных станций.

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