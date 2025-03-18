Интересный факт о банкротстве «Брестского пива» 18.03.2025, 10:38

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Гагик Царукян

Кто довел предприятие до ручки.

Экономический суд Брестской области возбудил дело о банкротстве «Брестского пива». Брестское предприятие на протяжении трех лет работало с убытком.

Об этом сообщает Office Life со ссылкой на сообщение суда.

Примечательно, что это не первая процедура банкротства для «Брестского пива». Так, предприятие находилось в санации с 2014 года, пока в августе 2020-го его не купила структура Multi Group армянского бизнесмена Гагика Царукяна. Последний поддерживал близкие отношения с Лукашенко и его окружением.

В 2010 году Царукян открыл армяно-белорусский торговый дом «Ар-Бе». Его центральный офис находится в Ереване. В 2012 году в Минске бизнесмен запустил линию по розливу армянского коньяка. В 2013 году Лукашенко наградил Царукяна орденом Дружбы народов.

Бизнесмен не раз оказывал щедрый прием Лукашенко во время его визитов в Армению. Известно, что в подвале коньячного завода Царукяна хранится 400-литровая бочка коньяка, которую откроют в день свадьбы младшего сына Лукашенко Николая.

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