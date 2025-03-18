Латвия ограничит работу пункта пропуска «Патерниеки» с 19 марта 18.03.2025, 16:51

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Соответствующее решение принял сегодня Кабинет министров Латвии.

Со среды, 19 марта, контрольный пункт латвийско-белорусской границы «Патерниеки» и контрольные пункты латвийско-российской границы «Гребнево» и «Терехово» будут закрыты для пересечения пешеходами. Пересекать границу можно будет только на механических транспортных средствах, говорится в решении Кабинета министров. Решение считается профилактической мерой, призванной не допустить притока в Латвию нелегальных мигрантов, пишет delfi.lv.

Напомним, что в воскресенье, 16 марта, у пограничного пункта «Патерниеки» была замечена группа из примерно 30 человек, в которой доминировали мужчины в возрасте от 20 до 35 лет. Возникли подозрения, что через границу попытается пройти большая группа нарушителей. В результате пограничный пункт был временно закрыт.

В понедельник, 17 марта, Государственная пограничная охрана попросила Кабинет министров принять решение о введении временных ограничений на пересечение границы не только через «Патерниеки», но и через «Гребнево» и «Терехово».

Это решение и было утверждено во вторник, 18 марта.

В аннотации к проекту решения говорится, что частичное закрытие пограничного пункта необходимо из-за текущей геополитической ситуации, связанной с военными действиями России в Украине. Министерство внутренних дел подчеркивают необходимость усиления системы охраны границы и повышения эффективности организации пограничного контроля в указанных пунктах пересечения границы.

«Развязанная Россией и открыто поддерживаемая Беларусью война против Украины рассматривается как фактор риска и возможная мотивация для России и Беларуси продолжать попытки дестабилизировать ситуацию на границе с Латвией», — заявляет МВД Латвии, ссылаясь также на опыт Финляндии в вопросе закрытия границы. В частности, за короткий период был зафиксирован рост числа людей, которые пытались незаконно пересечь границу Финляндии и России на велосипедах и самокатах. .

«Таким образом, для Латвии крайне важно соблюдать единую стратегию в вопросе эффективности организации пограничного контроля на границах с Беларусью и Россией, учитывая, что Россия может применять тактику гибридной войны на границе с Финляндией и повторить сценарий миграционного кризиса, который уже был использован на границе Беларуси с государствами-членами Европейского Союза», — говорится в аннотации.

На заседании правительства министр внутренних дел Рихардс Козловскис («Новое Единство») отметил, что уже около недели на латвийско-белорусской границе наблюдались движения, аналогичные тем, что привели к решению Финляндии вообще закрыть границу с Россией.

Премьер-министр Эвика Силиня («Новое Единство») подчеркнула, что географическое положение - соседство с Россией и Беларусью - вынуждает Латвию принимать подобные решения в отношении миграции.

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