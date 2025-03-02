Белорусская синхронистка завоевала еще одну медаль на этапе Кубка мира 3 2.03.2025, 19:52

Василина Хондошко. Фото insidesynchro.org

Василина Хондошко взяла серебро.

Василине Хондошко чуть-чуть не хватило, чтобы стать победительницей этапа Кубка мира по синхронному плаванию в Париже. Белоруска завоевала серебряную медаль, пишет БелТА.

Соревнования завершала произвольная программа, в финале которой за награды боролись 16 спортсменок. Хондошко показала второй результат (200,0726), уступив только немке Кларе Бляйер. Тройку призеров замкнула Кира Хевертц из Арубы.

Двумя днями ранее белорусская синхронистка выиграла бронзу в технической программе.

Кто такая Василина Хондошко

Синхронистке 24 года. Она участвовала в Олимпийских играх в Токио в 2020 году, но особыми успехами похвастать не смогла.

Зато в 2021-м Василина выиграла бронзу чемпионата Европы по артистическому плаванию среди солисток в технической программе.

Позже в коллекции спортсменки появилась бронза чемпионата мира – 2024 в Катаре. И вот сразу две медали этапа Кубка мира – 2025 в Париже.

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