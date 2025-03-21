В каком продукте кальция в четыре раза больше, чем в молоке?2
- 21.03.2025, 14:18
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Об этом знают немногие.
В мире, где здоровье становится все большей ценностью, поиск продуктов, способных поддержать наш организм, приобретает особую актуальность. Кальций, как незаметный, но мощный строитель, играет ключевую роль в формировании крепких костей и зубов, обеспечивает слаженную работу мышц, поддерживает тонус кровеносных сосудов и регулирует активность нервной системы. И хотя многие из нас привыкли считать молоко главным источником этого жизненно важного минерала, природа приготовила для нас настоящий сюрприз – продукт, превосходящий молоко по содержанию кальция вчетверо, пишет ТСН.
О чем идет речь? Какой продукт является чемпионом по содержанию кальция?
Кунжут: маленький, но мощный чемпион по кальцию
Семена кунжута уже давно завоевали признание в мире диетологии, они являются незаменимым союзником для тех, кто стремится укрепить кости и улучшить общее самочувствие. Диетологи признают кунжут одним из богатейших растительных источников кальция, который даже превосходит многие молочные продукты.
Если сравнить содержание кальция в кунжуте и других традиционных источниках. В 100 г молока содержится 125 мг кальция, кисломолочного творога – 100 мг кальция. А 100 г кунжута содержит 975 мг кальция!
Эти цифры красноречиво свидетельствуют о том, что кунжут является безоговорочным лидером по содержанию кальция среди этих продуктов.
Кальций является основным строительным материалом для наших костей и зубов, обеспечивая их крепкость и плотность. Он также участвует в передаче нервных импульсов, сокращении мышц и свертывании крови. Недостаток кальция может привести к развитию остеопороза, заболеваниям зубов, мышечным судорогам и нарушениям нервной системы. Но не только кальцием славится кунжут.
Кунжут: кладезь полезных веществ
Семена кунжута – это не только чемпион по содержанию кальция, но и настоящий кладезь других полезных веществ.
Оно содержит магний и фосфор, которые способствуют усвоению кальция и поддерживают здоровье мышц и нервов.
Кунжут богат антиоксидантами, такими как сезамин и сезамолин, которые защищают клетки от повреждения свободными радикалами, замедляя процессы старения.
Ненасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в кунжуте, полезны для здоровья сердечно-сосудистой системы, снижая уровень «плохого» холестерина.
Полезные свойства кунжута
Кроме высокого содержания кальция, кунжут обладает множеством других полезных свойств: снижает уровень холестерина, защищая сердечно-сосудистую систему; улучшает пищеварение благодаря высокому содержанию клетчатки; защищает от оксидативного стресса, предотвращая преждевременное старение; способствует здоровью кожи и волос, придавая им сияние и прочность.
Включить кунжут в свой ежедневный рацион очень просто. Можно добавлять его к салатам, смузи, йогуртам и кашам, обогащая их вкус и питательность. Используйте тахини (кунжутную пасту) для приготовления соусов, заправок и хумуса посыпать кунжутом выпечку, хлеб, котлеты и другие блюда, придавая им хрустящую текстуру и ореховый аромат.
Следует помнить, что кунжут достаточно калорийный продукт, поэтому употреблять его нужно в умеренных количествах. Некоторым людям кунжут может вызвать аллергическую реакцию, поэтому важно наблюдать за реакцией организма после его употребления.
Для лучшего усваивания кальция из кунжута, его рекомендуется замачивать или прожаривать.