Ученые сняли на видео осьминога, путешествовавшего на спине акулы 3 23.03.2025, 14:03

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Необычного всадника наблюдали океанологи из Новой Зеландии.

Океанологи из Новой Зеландии стали свидетелями уникального явления: осьминог оседлал акулу-мако и путешествовал на ее спине.

Это необычное поведение было зафиксировано во время экспедиции в декабре 2023 года в заливе Хаураки. Исследователи Оклендского университета, изучавшие акул в этом регионе, случайно заметили странную пару, а затем смогли запечатлеть момент с помощью дрона и подводных камер.

Профессор Рошель Константин, описывая этот случай, отметила, что осьминоги обычно обитают на значительных глубинах, а акулы-мако предпочитают держаться ближе к поверхности. Как именно осьминог оказался на спине акулы, остается загадкой, но наблюдать за этим было интересно. Исследователи следили за животными около десяти минут, прежде чем они скрылись из поля зрения.

Акулы-мако известны как самые быстрые среди своего вида, способные разгоняться до 80 км/ч. Если осьминог намеренно удерживался на спине акулы, возможно, он использовал ее как средство передвижения или пытался избежать хищников. Однако точная причина этого поведения пока неизвестна. Этот случай подчеркивает, насколько мало мы знаем о взаимодействиях морских существ и как много загадок скрывает океан.

Профессор Константин отмечает, что подобные наблюдения важны для изучения и сохранения морской среды. Несмотря на страх, который акулы вызывают у людей, они сами находятся под угрозой из-за деятельности человека. В 2023 году было зафиксировано всего 47 неспровоцированных нападений акул и семь смертельных случаев, что намного меньше, чем число акул, погибающих от рук человека.

Этот случай стал напоминанием о необходимости защиты океана и его обитателей. Благодаря научным исследованиям удается раскрывать новые удивительные явления, которые еще недавно казались невозможными. Возможно, такие редкие встречи помогут лучше понять сложные экосистемы и сохранить их для будущих поколений.

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