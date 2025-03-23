Франция нашла огромное месторождение «белого» водорода 23.03.2025, 23:12

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Как это открытие может изменить мир.

Французские исследователи во время поиска метана случайно обнаружили огромное месторождение так называемого «белого» водорода. Стоимость запасов месторождения уже оценили в 92 миллиарда долларов.

До сих пор одним из самых популярных в мире видов водорода является «зеленый», который является продуктом возобновляемых источников энергии. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Interesting Engineering.

Почему «белый» водород – значительная находка

Французские исследователи нашли 46 миллионов тонн водорода под землей в городке Фольшвиллер, что во французском регионе Мозель. Это крупнейшее известное месторождение в мире, и его стоимость оценивают в 92 миллиарда долларов.

Ученые наткнулись на эту находку случайно, когда искали метан. На глубине 1 250 метров они обнаружили неожиданный клад - чистый водород, который можно использовать без дополнительного производства.

До сегодня водород производили двумя основными способами:

• «Зеленый» водород – получается из воды с помощью электроэнергии, но это дорого.

• «Серый» водород – добывается из ископаемого топлива, что загрязняет атмосферу углекислым газом.

Почему страны отказываются от «зеленого» водорода

«Белый» водород – это природный газ, который не нужно производить, а значит, он дешевле и экологичнее. Его добыча может стать настоящей революцией в сфере чистой энергетики.

Регион Лотарингия, который когда-то славился угледобывающей промышленностью, теперь может стать центром водородной революции. Добыча белого водорода может создать тысячи рабочих мест, уменьшить зависимость Европы от газа и нефти (в частности российских) и способствовать борьбе с изменениями климата.

По словам доктора Жака Пиронона, одного из исследователей, этот ресурс может быть значительно больше, чем считалось ранее. Это означает, что другие страны тоже могут начать поиск природного водорода под землей.

Теперь Франция должна решить, как безопасно и эффективно добывать этот водород. Если все пойдет по плану, это открытие может изменить будущее мировой энергетики.

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