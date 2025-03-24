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В Беларуси внезапно началась проверка боевой готовности

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  • 24.03.2025, 15:09
  • 1,244
В Беларуси внезапно началась проверка боевой готовности

Ее поручил провести Лукашенко.

Министерство обороны Беларуси 24 марта объявило о начале проверки боевой готовности ВС, провести которую поручил Александр Лукашенко, уточняется в сообщении.

По информации военного ведомства, подразделения, которые участвуют в проверке, проведут контрольные стрельбы, а также мероприятия по маскировке, инженерному оборудованию, охране и обороне.

Кроме этого, будут задействованы ударные и разведывательные беспилотники и авиация — «для создания обстановки, приближенной к боевой, с учетом опыта современных военных конфликтов», добавили в Минобороны.

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