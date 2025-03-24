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Баскетбольный клуб NBA продают за рекордные $6,1 млрд

  • 24.03.2025, 18:55
Баскетбольный клуб NBA продают за рекордные $6,1 млрд

Эта продажа станет самой дорогой в истории американского профессионального спорта.

Владельцы «Бостон Селтикс» подтвердили продажу баскетбольного клуба за рекордные $6,1 млрд группе инвесторов во главе с Уильямом Чисхолмом, соучредителем компании Symphony Technology Group. Об этом пишет издание ESPN.

Сделка еще требует одобрения Совета управляющих Национальной баскетбольной ассоциации и запланирована на лето 2025 года.

Эта продажа станет самой дорогой в истории американского профессионального спорта, обойдя предыдущий рекорд — продажу клуба Национальной футбольной лиги «Вашингтон» за $6,05 млрд в 2023 году.

Для сравнения: в том же году бизнесмен Мэт Ишбия купил команду «Финикс Санз» за $4 млрд, что тогда было самой дорогой покупкой в истории NBA.

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