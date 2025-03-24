Баскетбольный клуб NBA продают за рекордные $6,1 млрд 24.03.2025, 18:55

Эта продажа станет самой дорогой в истории американского профессионального спорта.

Владельцы «Бостон Селтикс» подтвердили продажу баскетбольного клуба за рекордные $6,1 млрд группе инвесторов во главе с Уильямом Чисхолмом, соучредителем компании Symphony Technology Group. Об этом пишет издание ESPN.

Сделка еще требует одобрения Совета управляющих Национальной баскетбольной ассоциации и запланирована на лето 2025 года.

Эта продажа станет самой дорогой в истории американского профессионального спорта, обойдя предыдущий рекорд — продажу клуба Национальной футбольной лиги «Вашингтон» за $6,05 млрд в 2023 году.

Для сравнения: в том же году бизнесмен Мэт Ишбия купил команду «Финикс Санз» за $4 млрд, что тогда было самой дорогой покупкой в истории NBA.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com