Солдаты РФ разграбили десятки домов в Белгородской области 5 24.03.2025, 20:03

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В некоторых домах лежат «двухсотые» солдаты.

Жители приграничных сел Белгородской области, где шли бои между ВСУ и ВС РФ, пожаловались на случаи мародерства со стороны российских солдат. В воскресенье, 23 марта, об этом сообщили СМИ, затем это частично подтвердили и власти региона.

23 марта Telegram-канал ВЧК-ОГПУ, считающийся близким к силовым структурам РФ, опубликовал видео, как утверждается, из села Репяховка Белгородской области. Оно находится в 3,5 км от госграницы с Украиной. На видео мужчина показывает бардак в доме и жалуется, что туда «наши военные зашли». «Много вскрытых российскими военными домов», - написал Telegram-канал.

В тот же день издание «Пепел» поговорило с одним из жителей Репяховки, который рассказал, что «домов 20 минимум разграблено, в некоторых домах лежат «двухсотые» солдаты».

Губернатор Белгородской области Вячеслава Гладков сообщил 23 марта в Telegram, что, несмотря на продолжающиеся бои и обстрелы, некоторые жители Репяховки пробираются в село по полям. Один из них ранен под обстрелом. Чиновник заявил, что люди возвращаются, чтобы покормить животных, например, кур. «Пепел» пишет, что истинная цель — защита от мародеров.

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