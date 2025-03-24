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Трамп объявил о согласовании с Украиной сделки по редкоземельным металлам

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  • 24.03.2025, 20:53
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Трамп объявил о согласовании с Украиной сделки по редкоземельным металлам

По его словам, соглашение скоро будет подписано.

США и Украина договорились по сделке о редкоземельных металлах, скоро оно будет подписано, заявил американский президент Дональд Трамп, передает Reuters.

«Сейчас мы говорим о территории. Мы говорим о линиях разграничения, говорим об энергетике, владении электростанциями. Некоторые говорят, что электростанция должна принадлежать Соединенным Штатам... потому что у нас есть опыт», — сказал он.

Президент США предложил Киеву помощь в управлении АЭС в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским 19 марта. В Белом доме отметили, что владение ими американской стороной «было бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры». Зеленский уточнил, что речь шла о судьбе Запорожской АЭС.

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