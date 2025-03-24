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ВСУ продвигаются в Белгородской области РФ

  • 24.03.2025, 21:16
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ВСУ продвигаются в Белгородской области РФ

Что известно на данный момент.

Украинская армия разворачивает новую успешную операцию и продвигается вглубь России. Российские военные пропагандисты и Z-военкоры вынуждены признавать захват украинскими силами деревни Демидовка в Белгородской области. Более того, параллельно украинская армия ведет штурм населенного пункта Поповка, ВСУ уже в селе, пишет «Диалог».

Продвижение ВСУ подтверждают не только украинские военные источники, но и российские блогеры. Так, военкор Romanov Лайт опубликовал снимок Демидовки с российского беспилотника, отметив: «Демидовка, Краснояружский район, Белгородская область». На фото видно передвижение ВСУ по занятой территории.

Военный телеграм-канал «Рыбарь» также сообщил, что украинские подразделения продолжают атаки в Белгородской области: «Подразделения противника раз за разом атакуют в районе Демидовки, в приграничье гремят бои». Про штурм Поповки сообщает военкор Романов и Z-канал «Архангел спецназа».

По данным немецкого издания BILD, ВСУ продолжают наступать еще на три деревни в 10-километровой приграничной зоне, продвигаясь на глубину от 500 метров до 2 километров от российской границы. Источники, близкие к ВСУ сообщают, что целью операции является создание буферной зоны на территории России для защиты Сумской области от возможных российских атак.

Многомесячное отступление украинской армии в Курской области оказалось лишь частью плана. Военный обозреватель BILD Юлиан Репке отмечает: Украина вывела оттуда большую часть своих сил, включая элитные подразделения, чтобы развернуть новое наступление на других участках российской территории.

В соседней Курской области ВСУ уже контролируют 16-километровую полосу вдоль границы, заходя на глубину до 3 километров на территорию России. Теперь подобная тактика применяется и в Белгородской области.

Операция ВСУ на территории России имеет сразу несколько ключевых значений. Во-первых, она демонстрирует стратегическую инициативу Украины и способность переносить боевые действия на территорию противника. Это меняет психологический климат не только на фронте, но и внутри самой России: население приграничных регионов начинает ощущать войну не из новостей, а на собственной земле, что подрывает доверие к российским властям и создает внутреннее напряжение.

Во-вторых, создание буферной зоны на территории Белгородской и Курской областей позволяет Украине защитить свои пограничные регионы, в частности Сумскую область, от возможных атак без необходимости вести изнурительные оборонительные бои на своей территории. Это освобождает ресурсы, укрепляет позиции ВСУ и показывает, что Украина готова к наступательным действиям не только на Донбассе, но и на самом российском направлении.

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