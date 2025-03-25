закрыть
25 марта 2025, вторник, 13:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Чего вы все стоите? Держите!»

7
  • 25.03.2025, 11:26
  • 3,026
«Чего вы все стоите? Держите!»

Штормовой ветер опрокинул остановку в Гомеле.

В TikTok появилось видео, как штормовой ветер опрокинул навес на остановке общественного транспорта в Гомеле. По оперативным данным МЧС, порывы ветра накануне в отдельных районах Беларуси достигали 22 м/с, и конструкция, видимо, не выдержала натиска стихии, пишет «Телеграф».

На кадрах, которые выложил в Сеть один из пользователей видеоплатформы TikTok, видно, как металлическую конструкцию, покрытую, судя по всему, поликарбонатом, порывом ветра шатает, как парус. В какой-то момент, вероятно, конструкция не выдержала: на следующих кадрах автор видео показал остановку, уже лежащую на боку на земле.

Некоторых комментаторов удивило спокойствие, с которым люди на остановке наблюдали за происходящим, не проявляя ни малейших порывов предотвратить падение конструкции.

«Чего вы все стоите???!!! Держитееее!!!» — эмоционально написала одна из зрительниц.

Другие комментаторы из числа местных жителей отметили, что на этом «приключения» остановки не закончились — ветром её унесло дальше.

«Уже улетела, утром её уже не было», — рассказал один из них.

@snitar

♬ оригинальный звук - S@nitar

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ну здравствуй, полицай
Ну здравствуй, полицай Ирина Халип
Ирония политической судьбы
Ирония политической судьбы Владимир Фесенко
Переговоры под канонаду
Переговоры под канонаду Леонид Невзлин
Иллюзии о «близком мире»
Иллюзии о «близком мире» Андрей Клименко