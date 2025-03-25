«Чего вы все стоите? Держите!» 7 25.03.2025, 11:26

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Штормовой ветер опрокинул остановку в Гомеле.

В TikTok появилось видео, как штормовой ветер опрокинул навес на остановке общественного транспорта в Гомеле. По оперативным данным МЧС, порывы ветра накануне в отдельных районах Беларуси достигали 22 м/с, и конструкция, видимо, не выдержала натиска стихии, пишет «Телеграф».

На кадрах, которые выложил в Сеть один из пользователей видеоплатформы TikTok, видно, как металлическую конструкцию, покрытую, судя по всему, поликарбонатом, порывом ветра шатает, как парус. В какой-то момент, вероятно, конструкция не выдержала: на следующих кадрах автор видео показал остановку, уже лежащую на боку на земле.

Некоторых комментаторов удивило спокойствие, с которым люди на остановке наблюдали за происходящим, не проявляя ни малейших порывов предотвратить падение конструкции.

«Чего вы все стоите???!!! Держитееее!!!» — эмоционально написала одна из зрительниц.

Другие комментаторы из числа местных жителей отметили, что на этом «приключения» остановки не закончились — ветром её унесло дальше.

«Уже улетела, утром её уже не было», — рассказал один из них.

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