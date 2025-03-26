Скандал с чатом Signal: на пятерых высокопоставленных чиновников Трампа подали в суд

Скандал с чатом Signal: на пятерых высокопоставленных чиновников Трампа подали в суд1
- 26.03.2025, 12:03
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Названы фамилии ответчиков согласно иску.
Пяти высокопоставленным чиновникам администрации президента США Дональда Трампа грозит федеральный судебный иск из-за случайного включения журналиста в чат Signal, в котором чиновники обсуждали военные планы.
Об этом сообщает ABC News.
Неправительственная организация American Oversight 25 марта подала федеральный иск против пяти топ-чиновников администрации Трампа утверждая, что использование Signal нарушает федеральный закон, регулирующий сохранность правительственных документов.
Согласно иску, ответчиками названы:
Пит Хегсет, глава Пентагона;
Тулси Габбард, директор национальной разведки США;
Джон Рэтклифф, директор ЦРУ;
Скотт Бессент, министр финансов;
Марко Рубио, государственный секретарь США.
Национальное управление архивов и документации.
Федерального судью просят признать использование Signal незаконным и обязать членов Кабинета министров сохранить сообщения.
Скандальное совещание в чате Signal
11 марта главного редактора The Atlantic Джефри Голдберга случайно добавили в закрытый чат в мессенджере Signal, где чиновники обсуждали удары по хуситам в Йемене. Соответствующая ситуация вызвала серьезную критику со стороны политиков.
Советник президента по нацбезопасности Майк Уолтц отрицал обсуждение военных планов в чате и назвал журналиста «лживым и крайне дискредитированным».