Скандал с чатом Signal: на пятерых высокопоставленных чиновников Трампа подали в суд 1 26.03.2025, 12:03

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Названы фамилии ответчиков согласно иску.

Пяти высокопоставленным чиновникам администрации президента США Дональда Трампа грозит федеральный судебный иск из-за случайного включения журналиста в чат Signal, в котором чиновники обсуждали военные планы.

Об этом сообщает ABC News.

Неправительственная организация American Oversight 25 марта подала федеральный иск против пяти топ-чиновников администрации Трампа утверждая, что использование Signal нарушает федеральный закон, регулирующий сохранность правительственных документов.

Согласно иску, ответчиками названы:

Пит Хегсет, глава Пентагона;

Тулси Габбард, директор национальной разведки США;

Джон Рэтклифф, директор ЦРУ;

Скотт Бессент, министр финансов;

Марко Рубио, государственный секретарь США.

Национальное управление архивов и документации.

Федерального судью просят признать использование Signal незаконным и обязать членов Кабинета министров сохранить сообщения.

Скандальное совещание в чате Signal

11 марта главного редактора The Atlantic Джефри Голдберга случайно добавили в закрытый чат в мессенджере Signal, где чиновники обсуждали удары по хуситам в Йемене. Соответствующая ситуация вызвала серьезную критику со стороны политиков.

Советник президента по нацбезопасности Майк Уолтц отрицал обсуждение военных планов в чате и назвал журналиста «лживым и крайне дискредитированным».

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