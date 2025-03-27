В Беларусь из России прибыли танки Т-343
- 27.03.2025, 11:22
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Для участия в исторической части парада 9 мая.
В Беларусь из России прибыли танки Т-34 для участия в исторической части парада 9 мая. Об этом сообщил помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах — начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны генерал-майор Леонид Касинский.
— Сегодня шьется форма одежды военных лет для тех участников парада, которые будут принимать участие непосредственно в исторической части. Готовится техника, прибыли уже из Российской Федерации танки Т-34, которые будут принимать участие в исторической части парада, активно взаимодействуем с представителями малого бизнеса. Они на безвозмездной основе предоставляют имеющиеся у них образцы техники, вооружения именно времен Великой Отечественной войны, чтобы представить широкой общественности в ходе военного парада, — рассказал Леонид Касинский (цитата по БелТА).