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В Беларусь из России прибыли танки Т-34

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  • 27.03.2025, 11:22
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В Беларусь из России прибыли танки Т-34
иллюстративное фото

Для участия в исторической части парада 9 мая.

В Беларусь из России прибыли танки Т-34 для участия в исторической части парада 9 мая. Об этом сообщил помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах — начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны генерал-майор Леонид Касинский.

— Сегодня шьется форма одежды военных лет для тех участников парада, которые будут принимать участие непосредственно в исторической части. Готовится техника, прибыли уже из Российской Федерации танки Т-34, которые будут принимать участие в исторической части парада, активно взаимодействуем с представителями малого бизнеса. Они на безвозмездной основе предоставляют имеющиеся у них образцы техники, вооружения именно времен Великой Отечественной войны, чтобы представить широкой общественности в ходе военного парада, — рассказал Леонид Касинский (цитата по БелТА).

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