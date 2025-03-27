Украина и США прорабатывают новый вариант соглашения об ископаемых 5 27.03.2025, 17:29

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Нынешняя версия выглядит как «шаг назад».

Украина работает над новым проектом соглашения с США по редкоземельным металлам и другим полезным ископаемым. Об этом в четверг, 27 марта, сообщает «Суспільне», ссылаясь на источники.

По их словам, юристы и чиновники сейчас изучают предложенный американской стороной документ. Они отмечают, что его нынешняя версия еще нуждается в доработке и согласовании, однако пока она выглядит как «шаг назад».

«В этом драфте американская сторона сделала несколько шагов назад по сравнению с рамочным соглашением, которое было согласовано обеими сторонами ранее», — сказал источник «Суспільного».

Народный депутат Украины Ярослав Железняк утверждает, что американская сторона уже передала Украине новый проект соглашения о полезных ископаемых, который должен быть ратифицирован в Верховной Раде Украины. Он датирован 23 марта и в нем якобы идет речь о доступе США ко всем ископаемым по всей Украине, включая текущие и будущие разработки.

По его словам, документ он получил вчера, 26 марта, от украинских чиновников и он якобы был прислан американской стороной как новый проект соглашения по ископаемым. Железняк также подчеркнул, что это не финальный документ и выразил надежду, что Украина будет требовать и добьется значительных изменений в него.

25 марта Владимир Зеленский сообщил, что Соединенные Штаты Америки предложили Украине новое большое соглашение по редкоземельным металлам, которое не включает вопрос атомных электростанций.

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