Солдаты США, пропавшие на границе Литвы и Беларуси, погибли 3 31.03.2025, 12:34

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Началось расследование.

После того как в понедельник на полигоне в литовском Пабраде на границе с Беларусью из болота была извлечена утонувшая гусеничная бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ) США, прокуратура начала досудебное расследование по факту гибели военнослужащих, находившихся на ее борту.

«Начато досудебное расследование для выяснения причин смерти», — заявила в понедельник в Сейме генеральный прокурор Литвы Нида Грускене, сообщает LRT.

По ее словам, на место происшествия выехал прокурор, а расследование ведет Генеральная прокуратура.

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