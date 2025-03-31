Солдаты США, пропавшие на границе Литвы и Беларуси, погибли

Солдаты США, пропавшие на границе Литвы и Беларуси, погибли3
- 31.03.2025, 12:34
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Началось расследование.
После того как в понедельник на полигоне в литовском Пабраде на границе с Беларусью из болота была извлечена утонувшая гусеничная бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ) США, прокуратура начала досудебное расследование по факту гибели военнослужащих, находившихся на ее борту.
«Начато досудебное расследование для выяснения причин смерти», — заявила в понедельник в Сейме генеральный прокурор Литвы Нида Грускене, сообщает LRT.
По ее словам, на место происшествия выехал прокурор, а расследование ведет Генеральная прокуратура.