закрыть
31 марта 2025, понедельник, 14:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Солдаты США, пропавшие на границе Литвы и Беларуси, погибли

3
  • 31.03.2025, 12:34
  • 14,428
Солдаты США, пропавшие на границе Литвы и Беларуси, погибли

Началось расследование.

После того как в понедельник на полигоне в литовском Пабраде на границе с Беларусью из болота была извлечена утонувшая гусеничная бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ) США, прокуратура начала досудебное расследование по факту гибели военнослужащих, находившихся на ее борту.

«Начато досудебное расследование для выяснения причин смерти», — заявила в понедельник в Сейме генеральный прокурор Литвы Нида Грускене, сообщает LRT.

По ее словам, на место происшествия выехал прокурор, а расследование ведет Генеральная прокуратура.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рыгорыч, выйди в город
Рыгорыч, выйди в город Ирина Халип
Моль поселилась в Кремле
Моль поселилась в Кремле Леонид Невзлин
Иллюзия «режима тишины»
Иллюзия «режима тишины» Петр Олещук
Ждет экипаж команду
Ждет экипаж команду Владимир Халип