Белорусы могут ввозить транспортное средство без растаможки 2 5.03.2025, 13:23

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Но при одном условии.

Граждане Беларуси, переехавшие на постоянное место жительства за границу, могут ввезти транспортное средство без уплаты таможенных пошлин при возвращении. Однако для этого необходимо соблюсти ряд условий, сообщил адвокат Виктор Жмурко.

При ввозе автомобиля на территорию Таможенного союза граждане Беларуси, как правило, обязаны оплачивать таможенные пошлины. Однако есть исключение для тех, кто ранее переехал за границу, но решил вернуться на родину.

С точки зрения таможенного законодательства белорус, не имеющий постоянного места жительства в стране, фактически считается иностранным лицом. Если он решает вернуться, то может ввезти одно транспортное средство каждого вида (авто, мотоцикл, прицеп) без пошлин, если выполняются следующие условия:

• Ввоз осуществляется из страны предыдущего проживания (не члена ЕАЭС) в течение 18 месяцев с момента получения статуса переселенца.

• Транспортное средство было зарегистрировано на владельца в этой стране не менее шести месяцев.

• Ранее человек не пользовался правом ввоза автомобиля без уплаты таможенных платежей.

Главным документом, подтверждающим переселение в Беларусь, является паспорт с отметкой о регистрации или идентификационная карта гражданина.

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