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Трамп планирует лишить 240 тысяч украинцев в США временного статуса беженцев

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  • 6.03.2025, 15:51
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Трамп планирует лишить 240 тысяч украинцев в США временного статуса беженцев

Решение могут ввести в действие в апреле.

Администрация президента США Дональда Трампа планирует отменить временный правовой статус примерно для 240 тысяч украинцев, которые приехали в Штаты после начала полномасштабного вторжения России в Украину, пишет Reuters в четверг, 6 марта, со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.

Решение введут в действие в апреле. Это потенциально может привести к ускоренной депортации украинцев.

Reuters пишет, что планы по отмене временного статуса для беженцев из Украины были еще до того, как Трамп поссорился с президентом Владимиром Зеленским в Белом доме и прекратил военную помощь Украине. Это часть более широких усилий по лишению законного статуса более 1,8 миллиона мигрантов, которым разрешили въехать в США по временным программам гуманитарного условно-досрочного освобождения во время президентства Джо Байдена.

Официально Белый дом и посольство Украины не комментируют данные. Но, по информации Reuters, решение затронет, кроме украинцев, 530 000 кубинцев, гаитян, никарагуанцев, венесуэльцев и более 70 000 афганцев, спасающихся от захвата Афганистана талибами.

Иммигранты, нелегально пересекающие границу, могут быть подвергнуты ускоренному процессу депортации, известному как ускоренное выдворение, в течение двух лет после въезда. Для тех, кто въехал в страну через легальные порты, не будучи официально «принятым» в США — как в случае с условно-досрочно освобожденными — срок ускоренного выдворения не ограничен, пишет Reuters.

18 февраля телеканал CBS News со ссылкой на источники писал, что администрация Трампа приостановила рассмотрение всех иммиграционных заявлений, поданных мигрантами из Украины и Латинской Америки, которым разрешен въезд в Штаты по программам времен президентства Байдена. Среди программ — Uniting for Ukraine (U4U), направленная на предоставление убежища тем, кто спасается от вторжения РФ в Украину. С ее помощью в Штаты прибыли 240 тысяч украинцев.

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