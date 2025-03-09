«Суть работы моей — ездить забирать деньги по городам» 9.03.2025, 13:33

Откровенный рассказ курьера телефонных мошенников из Гомельской области.

Все случилось в Калинковичском районе. 70-летняя женщина отдала 20 тысяч рублей за помощь внучке, которая якобы попала в ДТП. Она обратилась в милицию и курьера успели задержать, пишет «Зеркало».

Курьером оказался 18-летний житель Калинковичского района. Вместе с деньгами он отправился в Калинковичи, там уже ждал указаний от «куратора». Парня задержали, деньги вернули пенсионерке.

— Суть работы моей — ездить, например, забирать деньги по городам. И отдавать либо другому человеку, либо съездить в какой-то город, забрать оттуда деньги и привезти их в Москву, — рассказал курьер. — Мне назначили поездку в Гомель, я поехал туда и даже не задумывался. Подумал: «Ну, прикольно».

В отношении парня возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 209 УК РБ (Мошенничество, совершенное в крупном размере). Ему грозит до семи лет лишения свободы.

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