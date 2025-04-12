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Россия ударила по Киеву и Харькову «шахедами»: в обоих городах пожары

  • 12.04.2025, 8:13
  • 3,360
Россия ударила по Киеву и Харькову «шахедами»: в обоих городах пожары

Стали известны детали ночной атаки.

В ночь с 11 на 12 апреля российские оккупационные войска нанесли атаки дронами по Киеву и Харькову, применив БпЛА типа «шахед», передает «Фокус».

О последствиях вражеской атаки в столице Украины сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации.

«Вследствие вражеской атаки, падения обломков сбитых БпЛА зафиксировано возгорание в Святошинском и Дарницком районах Киева. Поврежден частный дом и нежилое здание», — говорится в сообщении.

В КГВА уточнили, что на месте происшествия уже работают спасатели, а информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Впоследствии городской голова Киева Виталий Кличко отметил, что известно о по меньшей мере двух пострадавших.

«Уже двое пострадавших в Святошинском районе. Медики оказывают помощь», — написал Кличко.

Он уточнил, что в Дарницком районе, где упали обломки БпЛА, разрушен частный дом, но пострадавших нет.

Удар ВС РФ по Харькову

После 4 ночи городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что россияне трижды ударили по городу.

«Есть три удара по Харькову БПЛА типа Шахед, два из них в Немышлянском районе», — написал Терехов.

О взрывах в Харькове несколько раз также сообщал председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Информации о масштабах нанесенных россиянами разрушений местные власти не сообщали, однако после 5 утра Игорь Терехов предоставил информацию о пострадавших.

«На данную минуту есть один пострадавший от прилетов шахедов по Харькову. Состояние — предварительно — легкое», — подчеркнул Терехов.

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