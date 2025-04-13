Кит Келлог: Россия перешла черту 20 13.04.2025, 16:59

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Спецпредставитель Трампа отреагировали на удар РФ по Сумам.

Сегодня войска России ударили баллистикой по Сумам, в результате чего есть много погибших и пострадавших. Эта атака «переходит всякую черту приличия».

Об этом заявил спецпредставитель Трампа в Украине Кит Келлог, сообщает Charter97.org со ссылкой на его пост в соцсети Х.

«Сегодняшняя атака российских войск на гражданские объекты в Сумах в Вербное воскресенье переходит всякую черту приличия. Десятки мирных жителей убиты и ранены», - пишет генерал.

Он добавил, что как бывший военачальник понимает, что такое целенаправленные удары, отметив, что это неправильно.

«Вот почему президент Трамп так усердно работает над тем, чтобы положить конец этой войне», - резюмировал Келлог.

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