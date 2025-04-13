В Генштабе ВСУ готовят жесткий ответ РФ за удар по Сумам

В Генштабе ВСУ готовят жесткий ответ РФ за удар по Сумам1
- 13.04.2025, 22:29
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Возмездие неотвратимо, заявили в Генштабе.
Количество погибших в результате ракетного удара России по Сумам в воскресенье, 13 апреля, увеличилось до 34 человек, среди них два ребенка.
«Сумы: по состоянию на 18:00 погибли 34 человека, из них 2 ребенка. Пострадало 117 человек, из них 15 детей», - говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
РФ получит неотвратимое возмездие, заявили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины в ответ на удар по Сумам.
«Россия получит только нашу ярость и неотвратимое возмездие. Наш ответ будет жестким. Мы будем уничтожать оккупантов, их военные объекты, вооружение и технику — везде, где бы они ни были», - сказано в сообщении.
В Генштабе подчеркнули, что Россия в очередной раз демонстрирует, что она не стремится к миру. Ее цель — посеять страх. В ведомстве отметили, что российские военные преступления не имеют срока давности, а преступники должны понести заслуженное наказание.
«В день великого христианского праздника, Вербное воскресенье, российские войска совершили очередное преступление против человечности: нанесли удар баллистическими ракетами по центру города Сумы. Погибли и получили ранения десятки мирных людей», - сказано в генштабе.
В ведомстве добавили, что не достигнув стратегических успехов на поле боя, враг снова прибегает к своей привычной тактике — воевать с мирным населением, грубо нарушая международное право, законы и обычаи войны.