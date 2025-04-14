Нападение инопланетян на советских военных: Fox News рассказал подробности 4 14.04.2025, 9:38

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Рассекреченный документ ЦРУ вызвал бурные обсуждения.

Рассекреченный документ ЦРУ, опубликованный на его вебсайте, шокировал заявлениями об атаке НЛО на советские войска после того, как они сбили инопланетный корабль над военной базой.

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на документ ЦРУ

В докладе говорится об инциденте, произошедшем между 1989 и 1990 годами, когда советские солдаты, участвовавшие в учениях, сбили космический корабль, летевший над военной базой.

Согласно документу, после этого из обломков корабля вышли пятеро гуманоидов, которые слились в один объект, вспыхнувший ярким светом. В результате этого света 23 солдата превратились в каменные столбы, а двое из них выжили, поскольку стояли в тени.

В ЦРУ заявили, что этот инцидент вызывает серьезные опасения, поскольку инопланетяне, вероятно, обладают технологиями, значительно превышающими человеческие возможности.

Согласно информации, полученной американской разведкой, советские солдаты запустили ракету по неизвестному объекту, что привело к его падению.

Как заявили в Fox News, официальные комментарии со стороны ЦРУ по этому инциденту пока не предоставлены.

Отчет ссылается на данные КГБ, согласно которым останки НЛО и окаменевших военных были доставлены в засекреченный научно-исследовательский институт под Москвой. Советские ученые пришли к выводу, что неизвестная энергия изменила молекулярную структуру солдат, превратив их тела в вещество, схожее по составу с известняком.

В 2021 году американское правительство заявило, что не имеет объяснений относительно десятков неустановленных летающих объектов, увиденных военными пилотами.

В 2023 году в рамках первых публичных слушаний в конгрессе США, посвященных вопросам существования внеземных цивилизаций и возможного контакта с ними, экс-сотрудник ЦРУ Дэвид Груш заявил, что в зонах, где происходили инциденты с НЛО, были обнаружены технологии нечеловеческого происхождения.

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