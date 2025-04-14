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Ученые создали «неутомимую» сталь

  • 14.04.2025, 12:24
Ученые создали «неутомимую» сталь

Новая технология повысила устойчивость металла в десять тысяч раз.

Международная команда ученых из США и Китая совершила прорыв в материаловедении, разработав инновационный метод обработки нержавеющей стали, который кардинально повышает ее устойчивость к усталости и циклическим нагрузкам. Исследование опубликовано в престижном журнале Science.

Технология сделала сталь в 2,6 раза прочнее обычной и в 10 тыс. раз устойчивее к разрушению из-за усталости металла при деформации из-за циклических нагрузок.

Материалу придали особые свойства с помощью многократного скручивания на специальном оборудовании. Благодаря этому в структуре образовались ультратонкие (менее 10 нанометров) пластинчатые структуры, которые действовали подобно рессорам, равномерно распределяя нагрузку.

«Под микроскопом мы увидели, что новые структуры работают как пружины, поглощающие энергию деформации», — пояснили авторы открытия.

Ученые считают, что «неутомимая» сталь может быть востребована в аэрокосмической промышленности, мостостроении и медицинских имплантатах.

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