«Сделано в Беларуси и стоит почти $122»2
- 14.04.2025, 18:59
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Белоруску удивили цены в минском ГУМе.
Белоруска в TikTok показала цены на мужские джемперы в минском ГУМе и поделилась своим удивлением. Многие комментаторы ее поддержали, но другие оправдывали такую стоимость, пишет «Зеркало».
«Я думала, что ГУМ — это магазин дешевых товаров. Но посмотрите — мужской джемпер 217 рублей, — говорит на видео покупательница, показывая товар, а потом берет в руки другой. — А этот, прости господи, стоит практически 400».
@murka_milliard
Удивили цены в ГУМе в Минске. Сняла сегодня днем, 13 апреля 2025♬ оригинальный звук - Кристина. Минск
Третий вариант девушка нашла еще дороже — 435 рублей. «Мне кажется, что это цены, как в Massimo Dutti, но это сделано в Беларуси», — говорит блогер. Она также уточнила, что сейчас в ГУМе скидки 30%, то есть оба свитера обойдутся дешевле.
В ролике хорошо видны этикетки. Судя по ним, джемпер за 217 рублей на 70% состоит из хлопка и на 30% — изо льна. А второй, за 396 рубля, — это на 90% хлопок и на 10% кашемир. Они оба выпущены под белорусским брендом Gerry Ross.
Пользователи стали активно обсуждать цены. Вот некоторые мнения комментаторов:
«Если это Prada — то цена хорошая».
«Ну, там отличный состав. Если эти вещи не скатываются и не вытягиваются в носке, то цена оправдана. Есть тут кто их носит и может поделиться впечатлениями?»
«Кашемир в составе вас не смущает?»
«Это можно купить и всю жизнь носить. И мода здесь уже ни при чем».
Gerry Ross — белорусский производитель одежды из итальянской пряжи. Сам производитель позиционирует свою продукцию как премиальную.