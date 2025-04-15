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Из Минска в Анталью снова начнут летать чартеры

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  • 15.04.2025, 14:12
  • 1,214
Из Минска в Анталью снова начнут летать чартеры

Белорусы уже совсем скоро смогут отдохнуть на самом популярном турецком курорте.

Belavia объявила о возобновлении чартерной программы из Минска в Анталью, пишет «Точка».

У туристов будет возможность насладиться не только пляжным отдыхом, но и богатой культурой этого города.

Первый борт отправится в солнечную Турцию уже 17 апреля.

Что касается областных центров, они соединятся с популярным курортом в последнем весеннем месяце:

Гомель – с 11 мая

Брест – с 12 мая

Могилев – с 18 мая

Витебск – с 25 мая.

Подробности авиакомпания рекомендует уточнять у туроператоров.

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