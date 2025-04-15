Из Минска в Анталью снова начнут летать чартеры

Из Минска в Анталью снова начнут летать чартеры2
- 15.04.2025, 14:12
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Белорусы уже совсем скоро смогут отдохнуть на самом популярном турецком курорте.
Belavia объявила о возобновлении чартерной программы из Минска в Анталью, пишет «Точка».
У туристов будет возможность насладиться не только пляжным отдыхом, но и богатой культурой этого города.
Первый борт отправится в солнечную Турцию уже 17 апреля.
Что касается областных центров, они соединятся с популярным курортом в последнем весеннем месяце:
Гомель – с 11 мая
Брест – с 12 мая
Могилев – с 18 мая
Витебск – с 25 мая.
Подробности авиакомпания рекомендует уточнять у туроператоров.