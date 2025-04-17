Специалист по авиации рассказал, в чем особенность изготовления ракет для Patriot 17.04.2025, 17:53

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Только две страны сейчас выпускают эти ракеты.

Специалист по авиации рассказал, в чем сложность изготовления ракет для ЗРК Patriot, сбивающих баллистику над Украиной.

Так ведущий научный специалист украинского Государственного музея авиации имени Антонова, кандидат исторических наук Валерий Романенко отметил, что это крайне сложная ракета.

- Там есть до сотни двигателей. Один - основной и по периметру - три десятка микродвигателей. Антиракеты сбивают баллистические цели методом прямого попадания ракеты в ракету. Для этого она должна быть сверхманевренной. Для сверхманевренности перпендикулярно к оси ракеты на ней установлено несколько десятков одноразовых маленьких двигателей, которые просто дают импульс, чтобы ракета, когда летит по какому-то направлению, сдвинулась для более точного поражения, - рассказал эксперт.

В целом, по мнению Романенко, основные компоненты комплекса - станцию управления, радар, ракеты - в нынешних условиях в Украине, когда украинские предприятия активно обстреливаются россиянами, изготавливать невозможно.

И даже если говорить о сборке ракет где-то в Украине, то надо, во-первых, получить компоненты для нее от США, во-вторых, найти какое-то отдаленное место для строительства с нуля соответствующего предприятия.

Романенко отметил, что только две страны сейчас выпускают эти ракеты - это США и Япония. Обе страны на 30% увеличили выпуск этих ракет, но на ситуацию с украинской ПВО это не влияет, потому что пока США не хотят давать нам ракеты, а Япония не может, потому что там по конституции не имеют права экспортировать любые системы вооружения.

Вместе с тем, Романенко говорит, что хоть у нас и есть сейчас вопрос о возможности пополнять запасы "баллистических" ракет для американских ЗРК Patriot, списывать эти комплексы из боевого состава наших ВСУ рано. Он добавил:

- Думаю, что какое-то количество ракет нам смогут передать союзники со складов. Потому что Германия готовится наладить выпуск этих ракет.

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