Врач рассказал, что полезно есть при высоком холестерине 2 18.04.2025, 13:15

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Не обязательно отказываться от яиц и сыра.

Высокий уровень холестерина не обязательно означает, что вам следует избегать всех продуктов с большим содержанием холестерина. Недавние исследования показали, что богатые холестерином обезжиренное молоко, йогурт, выдержанный сыр могут действительно улучшить липидный (жировой) профиль крови, пишет .

Консультант интервенционного кардиолога Али Хаванди считает, что нужно понять, почему уровень холестерина вообще повышается.

«Если у вас есть генетическая предрасположенность к высокому уровню холестерина в крови, диета очень мало влияет, поэтому обычно нужны лекарства, например статины. Даже для рядового человека с повышенным уровнем холестерина, который в целом здоров, употребление пищи с низким содержанием холестерина, вероятно, будет иметь ограниченный эффект», - говорит он.

Если же у человека избыточный вес, резистентность к инсулину или другие связанные с этим заболевания, вполне можно повлиять на свой уровень холестерина с помощью диеты. По его словам, диета сводится к «здоровому режиму питания, а не к избеганию определенных продуктов с высоким содержанием холестерина».

Он объяснил, какие продукты с высоким содержанием холестерина следует ввести в свой рацион, а каких лучше избегать.

5 продуктов с высоким содержанием холестерина, которые следует оставить в рационе

1. Сыр

«Я часто слышу, как люди говорят, что «у меня высокий уровень холестерина, поэтому я не должен есть сыр», но есть достоверные данные о том, что сыры длительного брожения [такие как выдержанный чеддер] являются полезными», - отметил Хаванди.

Несмотря на высокое содержание холестерина, в сыре много витаминов A, K, B12, кальция, фосфора, магния, а также полезных для кишечника пробиотиков. Эксперт привел исследование, которое показало, что участники с метаболическим синдромом, которые придерживались диеты с низким содержанием углеводов и высоким содержанием жира, включавшей 200 г сыра в день, через четыре недели улучшили липидный профиль крови.

2. Яйца

Исследование Гарвардской медицинской школы показывает, что уровень сердечных приступов, инсультов и других сердечно-сосудистых заболеваний у людей, которые ели до одного яйца в день, не был выше.

Влияние любого холестерина в яйцах смягчают другие полезные для сердца питательные вещества, такие как селен и омега-3 жирные кислоты, которые тоже содержатся в яйцах.

«Я думаю, что если вы едите много яиц, ваш общий холестерин, вероятно, повысится, но приведет ли это к каким-либо прогностическим проблемам, остается спорным. Если вы здоровы, то это вряд ли будет проблемой», - отметил консультант кардиолога.

3. Красное мясо

Вопрос с красным мясом несколько спорный, ведь оно содержит много насыщенных жиров, которые, как показывают исследования, повышают уровень ЛПНП-холестерина (так называемого плохого) в крови. Однако Хаванди считает, что такая точка зрения является слишком упрощенной.

«Общепринятое мнение заключается в том, что ЛПНП-холестерин - это зло, что существует прямая связь с сердечно-сосудистыми заболеваниями, и лучшее, что вы можете сделать, - это уменьшить его, убрав насыщенные жиры из рациона. Но эта модель уже устарела», - пояснил эксперт.

Если у вас высокий холестерин из-за того, что вы принадлежите к так называемой «метаболической» группе, тогда, говорит он, нужна смена пищевой модели - от богатой на сахар и углеводы до минимально обработанных сытных продуктов.

«Потребление качественного стейка, богатого белком, улучшает регуляцию аппетита, что поможет контролировать метаболические нарушения. Это очень похоже на то, как работают лекарства GLP-1, например, Оземпик, - они просто выключают чувство голода», - сказал Хаванди.

4. Моллюски

Моллюски отличаются от большинства других продуктов, богатых холестерином, низким содержанием жира. Жир в них является полезным для сердца сортом омега-3, который, как известно, защищает от риска сердечных заболеваний.

Американская кардиологическая ассоциация считает, что они должны быть частью здоровой для сердца диеты, большую часть которой составляет растительная пища, в частности цельные зерна, свежие фрукты и овощи.

5. Печень

Печень - это дешевый, насыщенный питательными веществами источник белка, важных для здоровья микроэлементов, таких как железо и медь, витаминов A, B12, D, E, K. Как и в ситуации с моллюсками, несмотря на высокое содержание холестерина, в ней мало жира.

Врачи утверждают, что не нужно отказываться от печени, если она является частью здоровой и сбалансированной диеты.

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