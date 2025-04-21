Белорусам будет сложнее взять некоторые кредиты 21.04.2025, 10:54

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Нацбанк раздал указания банкам.

Регулятор довел до банков, как они должны распоряжаться деньгами: больше кредитов давать не на импортные товары, а на белорусские, не на квартиры на вторичном рынке, а на новостройки, а предприятиям – не на проедание, а на развитие бизнеса. Экономист Анастасия Лузгина объяснила «Белсату», зачем это делается и чего ждать белорусам.

Первый заместитель председателя Нацбанка Александр Егоров 17 апреля устроил встречу с топ-менеджерами белорусских банков и рассказал им, куда девать деньги.

Деньги имеются – проектов не хватает

Прежде всего, по словам чиновника, финансовые организации должны предоставлять предприятиям, в том числе малому бизнесу, так называемые инвестиционные кредиты. Все подробности прописали в специальном постановлении Нацбанка, одобренном 11 апреля, однако текста документа не публиковали.

Экономист исследовательского центра BEROC Анастасия Лузгина объяснила «Белсату», что речь идет о кредитах, грубо говоря, не на зарплаты работникам, а на развитие бизнеса:

«Это вложение в определенные проекты, это может быть, например, развитие действующего предприятия, покупка оборудования, технологий, строительство новой производственной линии или проект с нуля, запуск нового бизнеса».

Это делается, чтобы подтолкнуть экономический рост, только вот проблема найти такие инвестиционные проекты. Это признал даже первый заместитель руководителя «Беларусбанка» Дмитрий Грищенков. Он говорит, что денег больше, чем предложений, куда их вложить:

«На текущий год мы видим, что выдадим инвестиционных кредитов более чем на 3 млрд рублей. Задание у нас – 3,4 млрд. Не на весь объем у нас сегодня сформирован спрос. Мы сегодня видим, что мы должны еще работать и предложить клиентам это кредитование».

Но и не каждую инициативу банки поддержат: финансовые организации должны быть уверены, что заемщик вернет деньги, поэтому тщательно проверяют бизнес-план и другие документы, отмечает Лузгина:

«Просто так, конечно же, банк кредит не даст. Банк поинтересуется, зачем деньги, будет нужно указать, какая норма доходности ожидается, каковы сроки окупаемости проекта».

Чтобы контролировать предоставление таких займов, регулятор введет новый показатель – расчетную величину стандартного риска по рублевым кредитам юридическим лицам на срок более трех лет.

От этого показателя зависят процентные ставки долгов. Пока такая величина рассчитывается на все кредиты, выдаваемые компаниям. Банки могли одалживать деньги, например, на зарплаты под более низкий процент, а на инвестиции – под более высокий, однако в среднем требование выполнялось. Теперь же инвестиционные кредиты выделят в отдельную статью, и« играться» с процентами банки больше не смогут, пояснила эксперт:

«Сейчас решили контролировать, чтобы, не дай бог, банки не превысили вот эту заданную величину именно по инвестиционным долгосрочным кредитам, потому что их государство сейчас ставит в приоритет».

Вторичная недвижимость – на второй план

Регулятор приказал банкам больше займов давать на новостройки, а не на жилье на вторичном рынке. Все ради «святой коровы» – разгона экономики. Если кредитовать покупку готовой недвижимости, то это никак не влияет на рост ВВП. А вот деньги на новое жилье могут стать допингом для экономики.

«Мы знаем, что главная задача сейчас – достичь в этом году заветных 4% роста ВВП. Если мы даем под новое строительство, то это дает вклад в рост ВВП. Они жаждут простимулировать именно строительство, так как это крупная отрасль в Беларуси», – говорит Анастасия Лузгина.

Она констатировала, что трудно делать прогнозы, как такие меры отразятся на рынке недвижимости и на ценах на квартиры. Можно предположить, что кредиты на новостройки будут дешевле займов на вторичное жилье. «Это может снизить спрос на вторичном рынке», – допускает эксперт. Соответственно, в этом сегменте цены могут немного снизиться.

Однако возникает вопрос, сумеют ли застройщики расширить предложение:

«Может увеличиться спрос на новое жилье, и здесь вопрос в возможностях, насколько застройщики готовы к росту этого спроса».

В целом такой кредитный сепаратизм на рынке недвижимости может добавить белорусам головной боли. Например, кто-то захочет купить жилье в определенном районе, где новые дома не строятся, или будет нуждаться переехать срочно (новостройки обычно покупают на стадии строительства, и нужно ждать), однако кредит будет дороже или требования к заемщику будут более жесткими по сравнению с первичным рынком.

К тому же могут пострадать люди, которые берут квартиры не чтобы жить там, а чтобы вложить деньги. Такие инвесторы могут отвернуться от новостроек, так как существует угроза, что потом перепродать недвижимость будет сложнее, она уже будет считаться вторичной:

«Например, кто-то купил новостройку, сделал там ремонт и задумал перепродать, а с перепродажей могут возникнуть проблемы. Это может сказаться на спросе на первичном рынке. Рынок недвижимости взаимозависим, и поэтому вмешательство государства может привести здесь к перекосам».

Импорту – бой

Еще один приказ регулятора касается потребительских кредитов, которые белорусы в последнее время хватают как бешеные.

Банкам поручили «сосредоточиться на предоставлении потребительских кредитов, обеспечивающих поддержку отечественных производителей», а вот денег на импортные товары, наоборот, давать меньше. Цели такой меры не скрывают: сократить импорт, вымывающий валюту из страны.

Анастасия Лузгина констатировала, что пока рано утверждать, победят ли власти в борьбе с импортом таким образом, так как неизвестно, как именно банки будут выполнять этот приказ. Полностью же одалживать деньги на завозные товары не перестанут.

К тому же наибольшее влияние на кредитование оказывают не процентные ставки, а скорость, с которой богатеют белорусы.

«Объемы кредитования зависят от доходов населения. Если растут доходы, то больше возможностей взять заем», – отметила эксперт центра BEROC.

Соответственно, если у потребителя есть деньги и он, хоть стреляй, хочет купить чего-то импортного, то его не остановишь более дешевым кредитом на белорусский аналог.

Впрочем, банки имеют возможности сократить предоставление долгов на импорт, и в таком случае темпы, с которыми Беларусь завозит товары из-за рубежа, действительно могут замедлиться, признает Лузгина. Однако существенно потребительское кредитование сократится, если в стране начнут падать зарплаты:

«Когда доходы снижаются, взять кредит становится труднее. И люди перераспределяются на более экономные покупки, и здесь как раз это могут быть белорусские товары».

Несите ваши денежки

И, наконец, последняя инициатива Нацбанка, касающаяся белорусов, – увеличение долгосрочных безотзывных депозитов. Банкам выгодны деньги, которые лежат долго и которые нельзя забрать преждевременно. Согласно регулятору, вклады сроком до одного года должны давать меньше прибыли, и благодаря этому белорусы захотят надолго прощаться со своими деньгами и будут класть их на долгосрочные депозиты.

Собеседница «Белсата» констатировала, что размер процентной ставки действительно влияет на рост депозитов, «когда ставки повышаются относительно всех остальных инструментов».

Кроме того, белорусы несут в банки «лишние» деньги, появившиеся благодаря росту доходов:

«У людей были свободные ресурсы, часть могли положить на депозит. Соответственно, если рост зарплат замедлится, могут снизиться и темпы роста депозитов».

Однако главный фактор здесь – общая ситуация в экономике. Если белорусы увидят приближение кризиса, никакими процентами их деньги в банки не заманишь:

«Мы видим, уже сейчас людей нервирует рост цен, как будет развиваться инфляционная ситуация. Если реализуются определенные риски, население, как любой инвестор, начнет искать более надежный вариант, а не более прибыльный. А в Беларуси это все равно твердые валюты: доллар и евро. Нельзя сказать, что белорусы стопроцентно доверяют белорусскому рублю».

Таким образом, белорусам показатели Нацбанка – до лампочки.

«Если на банки можно административным ресурсом воздействовать, доводить какие-то целевые показатели, то до населения такие целевые показатели не доведешь», – подвела итог Анастасия Лузгина.

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