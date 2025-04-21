WP: Маск готовится оставить работу в правительстве США 5 21.04.2025, 16:58

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Фото: NYT

Инициатива миллиардера провалилась.

Руководитель Департамента эффективности правительства (DOGE) Илон Маск, чей статус специального госслужащего заканчивается в мае, готов уйти из правительства Дональда Трампа, потому что устал от «неприятных и неэтических нападок» со стороны политических левых. Тем не менее, он считает, что это не изменит влияние его детища, ведь работники DOGE уже работают во многих федеральных агентствах, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

«Никто не может сказать, что DOGE не добился исторического успеха. Результаты говорят сами за себя», — говорит высокопоставленный чиновник администрации Трампа, которая называет DOGE примером того, как быстро реформировать тяжелую бюрократию.

Отмечается, что когда Маск разослал госслужащим письма с требованием рассказать о «пяти вещах, которые вы сделали на этой неделе», многие просто проигнорировали директиву, хотя миллиардер угрожал увольнением. По данным журналистов, на брифинге для высших офицеров отдела кадров правительства США главы Управления управления персоналом (OPM) заявили, что директива является добровольной, и невыполнение требований не будет считаться отставкой.

Также лидеры OPM заявили, что агентство не намерено ничего делать с сообщениями, отправленными сотрудниками. На фоне ожидаемого отхода миллиардера от власти и ослабления его влияния противоречивые сообщения и неразбериха дали предполагаемый результат. Сейчас федеральные агентства США придерживаются непоследовательной политики по ответам на электронные письма DOGE, а все больше людей отказываются отвечать.

Например, в Министерстве сельского хозяйства США персонал сначала получил инструкцию не отвечать на электронное письмо, но затем руководство заявило, что над ответом нужно подумать, и направило несколько предложений по поводу сообщений. Через неделю после этого сотрудникам сказали обязательно отправить ответ, но сообщения не назвали обязательными.

Из-за этого многие сотрудники решили не отвечать, а некоторые даже начали писать на русском. Так они хотели запутать человека или искусственный интеллект, проверяющий письмо.

«Я вообще не отправлял ни одного (письма). Я не думаю, что мне нужно оправдывать свою работу перед какой-то неизвестной организацией, особенно когда я обрабатываю частную информацию о клиентах», — говорит сотрудник министерства, пока не испытавший никаких последствий.

В офисе по делам ветеранов Флориды, напротив, одна сотрудница говорит, что ее руководство предупредило, что неответ будет зачислен против нее. Теперь она постоянно пишет письма, чтобы сохранить работу.

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