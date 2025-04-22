Эксперимент властей потерпел фиаско 2 22.04.2025, 8:56

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О результатах поездки Лукашенко в Копысь.

Лукашенко наведался в родной поселок Копысь и рассказал, что нужно сделать, чтобы сюда начали переезжать люди из больших городов.

По его словам, на деревообрабатывающем участке Оршанского лесхоза, расположенном в Копыси, работают около 50 человек, и некоторые приезжают даже из Орши.

«Если для них построить жилье в Копыси, люди переедут, будут здесь же жить и работать, уверен Александр Лукашенко», — пишет пресс-служба правителя.

Но сам он, похоже, не до конца уверен в успешности такой формулы. Поэтому тут же «улучшил» ее, пишет «Салiдарнасць»:

— Для людей надо создать условия. Для работы условия нормальные. Не хватает только единственного — дом, нужен дом. Участочки у нас есть. Как только мы ограничим строительство жилья в Минске и областных центрах, люди сюда приедут жить. А чего тут не жить?

Совсем другое дело! Но и здесь стоило бы докрутить, чтобы в Копысь на самом деле потянулись целыми семьями из Минска, Витебска и других больших городов.

Не просто «ограничить строительство жилья в столице и областных центрах», а жесточайше запретить строить жилье на всей территории страны за исключением Копыси. Вот тогда сработает наверняка.

Ведь слова о том, что Минск не резиновый, звучат уже не менее полутора десятка лет. И за это время столица разрослась еще больше. Одна только Каменная Горка скоро нагонит по количеству населения ту же Оршу.

Правитель любит рассказывать, что государство вложилось в Копысь для того, чтобы показать, как может и должен выглядеть любой другой городской поселок в стране. В итоге что-то пошло не так. И сегодня даже пресс-служба Лукашенко не стесняясь говорит о том, к чему приводят повеления свыше:

— Ранее по поручению Лукашенко в Копыси возродили существовавшее здесь когда-то производство сыров. Александр Лукашенко прошел по цехам и критически оценил увиденное, поручив, чтобы детальную проверку здесь провели специалисты, в том числе санэпидемслужбы.

Что-то подсказывает, что «проверка специалистов» вскоре понадобится и местной пекарне, которую также «возродили» по желанию высокопоставленного уроженца Копыси.

Он уже поручил ответственным должностным лицам «взять на контроль вопрос развития пекарни, строительства дополнительных площадей и расширения ее мощностей».

Все с той же целью: «Чтобы через год здесь выпекалось столько хлеба, сколько надо. Почему? Потому что я хочу посмотреть, если все будет нормально (а оно будет), надо, чтобы у нас в районах, малых городах и прочих, хлеб был здесь свой, а не привозной».

Но проблема в том, что масштабированию «успехов Копыси» пока что поддается только сокращение населения — своих жителей сегодня не теряют разве что столица и областные центры.

А попытки «возродить» административным путем в каждом поселке то, чем без всякой помощи государства может (и должен) заниматься частник, закончатся тем же, чем уже сейчас вылазит боком многолетние попытки в ручном режиме «сохранить» сельское хозяйство, промышленность и далее по списку.

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