Ночная атака дронами: в Харькове тушат сильные пожары и разбирают завалы
- 23.04.2025, 7:51
Удар российских беспилотников по городу был особенно массированным.
В Харькове сегодня утром продолжаются работы по ликвидации масштабных пожаров после ночной российской дроновой атаки. В городе фиксируют разрушения зданий в результате вражеских ударов.
Об этом сообщает ГСЧС.
Чрезвычайники отметили, что этот удар беспилотников со стороны противника по городу был массированным.
Также в ГСЧС обнародовали в сети кадры последствий дроновых ударов по Харькову.
В Службе проинформировали, что под прицелом «были гражданские объекты, в результате этого возникли масштабные пожары и разрушения зданий».
Чрезвычайники рассказали, что по предварительным данным жертв и пострадавших в Харькове нет.
Кроме того, добавили в ГСЧС, работа спасателей и коммунальных служб продолжается на месте происшествия «под угрозой повторных вражеских ударов».
Дроновый удар по Харькову ночью
В ночь на 23 апреля в Харькове прозвучало по меньшей мере шесть взрывов из-за очередной российской воздушной атаки с применением дронов-камикадзе.
Отметим, что такие взрывы раздавались в городе один за другим в течение одного часа.
Позже мэр Харькова рассказал, что в городе на месте попадания был пожар.
Также стало известно, что в Харькове фиксировали шесть ударов в Новобаварском районе города. Городской голова уточнил, что пожар в результате вражеской атаки был масштабным.