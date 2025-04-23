Ночная атака дронами: в Харькове тушат сильные пожары и разбирают завалы 23.04.2025, 7:51

Удар российских беспилотников по городу был особенно массированным.

В Харькове сегодня утром продолжаются работы по ликвидации масштабных пожаров после ночной российской дроновой атаки. В городе фиксируют разрушения зданий в результате вражеских ударов.

Об этом сообщает ГСЧС.

Чрезвычайники отметили, что этот удар беспилотников со стороны противника по городу был массированным.

Также в ГСЧС обнародовали в сети кадры последствий дроновых ударов по Харькову.

В Службе проинформировали, что под прицелом «были гражданские объекты, в результате этого возникли масштабные пожары и разрушения зданий».

Чрезвычайники рассказали, что по предварительным данным жертв и пострадавших в Харькове нет.

Кроме того, добавили в ГСЧС, работа спасателей и коммунальных служб продолжается на месте происшествия «под угрозой повторных вражеских ударов».

Дроновый удар по Харькову ночью

В ночь на 23 апреля в Харькове прозвучало по меньшей мере шесть взрывов из-за очередной российской воздушной атаки с применением дронов-камикадзе.

Отметим, что такие взрывы раздавались в городе один за другим в течение одного часа.

Позже мэр Харькова рассказал, что в городе на месте попадания был пожар.

Также стало известно, что в Харькове фиксировали шесть ударов в Новобаварском районе города. Городской голова уточнил, что пожар в результате вражеской атаки был масштабным.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com