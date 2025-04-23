Sky News: Встреча в Лондоне по Украине пройдет без глав МИД 23.04.2025, 10:02

Вместо этого состоится встреча высокопоставленных чиновников пяти стран.

Встречу глав МИД Украины, Великобритании, США, Франции и Германии, которая должна была состояться 23 апреля, отложили. Переговоры по Украине состоятся между высокопоставленными чиновниками пяти стран.

Об этом сообщает Sky News.

«Первые дипломаты Великобритании, США, Франции, Германии и Украины отложили план встречи в Лондоне в среду (23 апреля) для переговоров на высоком уровне о том, как прекратить войну», - говорится в сообщении.

По данным издания, вместо этого состоится встреча высокопоставленных чиновников пяти указанных стран. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига находится в Лондоне, где проведет двустороннюю встречу с главой МИД Великобритании Дэвидом Лемми.

Как отмечает Sky News, уровень переговоров в Лондоне «снижен» до встречи чиновников, поскольку Украина отвергает план США признать Крым российским. По информации СМИ, Украина в Лондоне хотела обсуждений прекращения огня.

Государственный секретарь США Марко Рубио не приехал в Лондон, где должен был встретиться с главами МИД Украины, Великобритании, Франции и Германии. CNN писало, что Рубио отменил поездку, поскольку президент Украины Владимир Зеленский отказался признавать Крым российским.

Sky News отмечает, что после отказа Рубио от визита Франция и Германия также, вероятно, передумали отправлять министров в Лондон. Издание добавляет, что вместо этого посланник США по вопросам Украины Кит Келлог примет участие в дискуссиях в Лондоне с высокопоставленными чиновниками Франции и Германии.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com