Не только Крым: ЕС отказал США еще в одном вопросе по Украине 23.04.2025, 11:53

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Европа настроена категорично.

Соглашение, предложенное США по Украине не устраивает ЕС по нескольким важным моментам. И это не только необходимость признания оккупированного Крыма российским.

Об этом пишет Reuters.

На прошлой неделе госсекретарь США Марко Рубио заявил, что рамочная программа США, предложенная им спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Париже, была воспринята с воодушевлением.

Но, по словам источников Reuters, среди предложений США было «признание незаконной аннексии Крыма Россией - шаг, который не устраивает Европу и Украину».

«Помимо Крыма, остаются и другие важные точки преткновения, включая требование России отменить санкции Европейского союза против нее до завершения переговоров, против чего Европа категорически возражает», - констатирует издание.

Встреча по Украине в Лондоне

23 апреля в Лондоне должна была состояться важная встреча представителей Украины, Великобритании, США, Франции и Германии для обсуждения путей урегулирования войны. Предполагалось, что ключевым вопросом станет полное прекращение огня.

Украинсу на переговорах возглавили глава Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, заместитель главы МИД Андрей Сибига и заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса.

Буквально за 24 до саммита, стало известно, что США планируют презентовать в Лондоне собственную мирную инициативу. В ней, в частности, предлагалась заморозка линии соприкосновения на фронте, отказ Украины от вступления в НАТО и признание Крыма российским.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает никаких захваченных территорий частью РФ, тем самым отказавшись от плана США.

На данный момент известно, что госсекретарь США Марко Рубио не примет участие во встрече в Лондоне. При этом, как узнало РБК-Украина, украинская делегация направляется на встречу в столице Британии.

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