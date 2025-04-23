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Украинские воины уничтожили российский ракетный комплекс «Корнет»

  • 23.04.2025, 17:55
Украинские воины уничтожили российский ракетный комплекс «Корнет»

Также поражена станция разведки оккупантов.

Украинские бойцы точными ударами своих дронов поразили целый ряд российского оборудования неподалеку от Часового Яра. Оккупанты остались без средств связи и противотанковой обороны.

Об этом сообщает Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Хортица».

Воины 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады устроили оккупантам «горячие встречи» с FPV-дронами на Краматорском направлении.

«Защитникам удалось одним махом уничтожить целый ряд вражеских средств наблюдения и связи, противотанковой обороны и укрытия с личным составом», - рассказали в ОСГВ «Хортица».

В результате точных ударов, было поражено и уничтожено:

противотанковый ракетный комплекс «Корнет»;

камера дальнего наблюдения;

портативную станцию наземной разведки «Кредо-М1»;

антенны и коммуникационное оборудование;

укрытие вместе с личным составом.

В результате успешных действий штурмовиков враг потерял критически важные элементы для ведения боевых действий и наблюдения за украинскими силами.

«Ежедневная боевая работа - без иллюзий, без компромиссов», - отметили военные и показали успехи воинов на видео.

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