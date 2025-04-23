Украинские воины уничтожили российский ракетный комплекс «Корнет»
- 23.04.2025, 17:55
Также поражена станция разведки оккупантов.
Украинские бойцы точными ударами своих дронов поразили целый ряд российского оборудования неподалеку от Часового Яра. Оккупанты остались без средств связи и противотанковой обороны.
Об этом сообщает Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Хортица».
Воины 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады устроили оккупантам «горячие встречи» с FPV-дронами на Краматорском направлении.
«Защитникам удалось одним махом уничтожить целый ряд вражеских средств наблюдения и связи, противотанковой обороны и укрытия с личным составом», - рассказали в ОСГВ «Хортица».
В результате точных ударов, было поражено и уничтожено:
противотанковый ракетный комплекс «Корнет»;
камера дальнего наблюдения;
портативную станцию наземной разведки «Кредо-М1»;
антенны и коммуникационное оборудование;
укрытие вместе с личным составом.
В результате успешных действий штурмовиков враг потерял критически важные элементы для ведения боевых действий и наблюдения за украинскими силами.
«Ежедневная боевая работа - без иллюзий, без компромиссов», - отметили военные и показали успехи воинов на видео.