Украинские воины уничтожили российский ракетный комплекс «Корнет» 23.04.2025, 17:55

Также поражена станция разведки оккупантов.

Украинские бойцы точными ударами своих дронов поразили целый ряд российского оборудования неподалеку от Часового Яра. Оккупанты остались без средств связи и противотанковой обороны.

Об этом сообщает Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Хортица».

Воины 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады устроили оккупантам «горячие встречи» с FPV-дронами на Краматорском направлении.

«Защитникам удалось одним махом уничтожить целый ряд вражеских средств наблюдения и связи, противотанковой обороны и укрытия с личным составом», - рассказали в ОСГВ «Хортица».

В результате точных ударов, было поражено и уничтожено:

противотанковый ракетный комплекс «Корнет»;

камера дальнего наблюдения;

портативную станцию наземной разведки «Кредо-М1»;

антенны и коммуникационное оборудование;

укрытие вместе с личным составом.

В результате успешных действий штурмовиков враг потерял критически важные элементы для ведения боевых действий и наблюдения за украинскими силами.

«Ежедневная боевая работа - без иллюзий, без компромиссов», - отметили военные и показали успехи воинов на видео.

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