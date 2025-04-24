РФ нанесла 19 ударов по Харькову в течение ночи 2 24.04.2025, 8:16

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Над городом поднялся столб дыма.

Взрывы в Харькове были слышны на протяжении всей ночи 24 апреля: российская армия атаковала город различными типами вооружения, в частности ударными БпЛА, крылатыми ракетами и баллистическим вооружением. В результате атаки в городе есть пострадавшие, зафиксированы разрушения.

«Фокус» собрал детали относительно ночной атаки по Харькову.

Воздушная тревога в Харькове была объявлена в течение всей ночи. Около 01:00 часов город атаковали крылатые ракеты типа «Калибр», которые враг запустил из акватории Черного моря.

Около 01:30 часов в Харькове снова прогремели взрывы — перед этим мониторинги предупреждали о пуске баллистических ракет с территории России.

По состоянию на 02:00 мэр Харькова Игорь Терехов информировал, что враг нанес семь ракетных ударов по городу. ВС РФ атаковали Новобаварский район Харькова, там зафиксированы повреждения жилых многоэтажных домов в результате обстрела.

Кроме того, последствия атаки зафиксировали в Основянском районе города.

«Есть информация о повреждении частных домов в Основянском районе города», — отметил Терехов.

Около 03:00 часов Харьков атаковали российские ударные дроны. В городе снова прогремела серия взрывов.

Под утро российская армия второй раз за ночь атаковала Харьков крылатыми ракетами.

Около 05:20 часов Терехов уточнил последствия вражеского обстрела. По его данным, один из российских ударов пришелся по району плотной жилой застройки в городе, там известно пока о двух пострадавших.

Также городской голова информировал, что всего в течение ночи враг нанес 19 ударов по Харькову, применив 7 крылатых ракет и 12 дронов-камикадзе.

«Пострадало производственное предприятие, получили повреждения многоэтажные и частные дома. На местах работают все соответствующие службы», — сообщил Терехов.

Другие последствия российской атаки по Харькову ночью 24 апреля устанавливаются.

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