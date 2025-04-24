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Беларусь снизила цены на молочку для России

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  • 24.04.2025, 14:55
Беларусь снизила цены на молочку для России

Впервые за два года.

Беларусь впервые за два года снизила цены на молочку. Это следует из постановления Министерства сельского хозяйства и продовольствия №36 от 23 апреля 2025 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.

Согласно опубликованной информации, минимальные экспортные цены на сливочное масло для рынка были снижены. Так, килограмм сливочного масла жирностью 80% и более подешевело с 800 до 700 российских рублей. Кроме того, килограмм сливочного масла жирностью более 72%, но менее 80%, подешевело до 630 российских рублей. Новые цены начали действовать с 24 апреля 2025 года.

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