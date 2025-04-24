Беларусь снизила цены на молочку для России 1 24.04.2025, 14:55

Впервые за два года.

Беларусь впервые за два года снизила цены на молочку. Это следует из постановления Министерства сельского хозяйства и продовольствия №36 от 23 апреля 2025 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.

Согласно опубликованной информации, минимальные экспортные цены на сливочное масло для рынка были снижены. Так, килограмм сливочного масла жирностью 80% и более подешевело с 800 до 700 российских рублей. Кроме того, килограмм сливочного масла жирностью более 72%, но менее 80%, подешевело до 630 российских рублей. Новые цены начали действовать с 24 апреля 2025 года.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com