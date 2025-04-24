Дешевый бестселлер: новую модель Renault показали до премьеры 24.04.2025, 17:11

У Clio будет более современный и стильный дизайн.

Новое поколение знаменитого бестселлера Renault Clio находится на завершающей стадии разработки. Компактная дешевая модель французской компании ожидается к 2026 году. В сети показали этот автомобиль до премьеры на живых фото.

Детали стали известны (arscoops. В дизайне ожидается вдохновение современными моделями Renault. Частично – флагманским кроссовером Rafale. Значит, нужны крупные элементы геометрических форм, узкая светотехника и ломаные линии.

Но камуфляжная пленка на кузове ходового прототипа пока скрывает самые интересные подробности. Однако дизайн точно должен всем понравиться, ведь машина очень важна для производителя. Renault Clio – второй по популярности автомобиль в Европе после Dacia Sandero.

Но пока неизвестно, как именно будет выглядеть серийный автомобиль. Производитель не давал никаких намеков. Очевидно, что Renault Clio сохранит компактный формат городского хэтчбека.

Разумеется, надеяться на то, что к 2026 году у европейского автомобиля останутся исключительно бензиновые модификации, не приходится. Новый Renault Clio 6 поколения будет предлагаться в гибридных и – впервые в истории модели – электрических исполнениях.

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