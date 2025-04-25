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В Харькове прогремели взрывы

  • 25.04.2025, 7:44
  • 1,240
В Харькове прогремели взрывы

Из-за атаки российских БПЛА в городе поднялся пожар.

Ночью 25 апреля прогремела серия взрывов в Харькове: российская армия ударила по городу ударными беспилотниками, из-за чего пострадали гражданские предприятия и жилые дома.

«Фокус» собрал информацию о последствиях ночной атаки по Харькову.

Около полуночи в Telegram-канале Воздушных сил Украины предупредили об угрозе применения врагом ударных БпЛА в Харьковской области. Дроны двигались с востока в направлении областного центра, и вскоре добрались до Харькова.

Около 00:20 часов городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах, прогремевших в городе, и предупредил о новых угрозах ударов БпЛА.

Около 00:30 часов стало известно о первых последствиях вражеской атаки. По информации Терехова, россияне ударили БпЛА по территории гражданских предприятий, там поднялись пожары. В частности пострадало предприятие в Слободском районе Харькова.

Вскоре Терехов сообщил, что по состоянию на 01:00 часов в Харькове зафиксировано пять ударов российских беспилотников.

Также городской голова предупредил о движении новых групп БпЛА в направлении Харькова.

По состоянию на 01:10 часов выяснилось, что, предварительно, из-за атаки дронов в Харькове повреждены несколько частных домов.

В местных Telegram-каналах также сообщают о сильном пожаре в Харькове, вызванном вражеской атакой.

Другие последствия российской атаки по Харькову уточняются. Воздушная тревога в Харьковской области продолжается, мониторинги предупреждают о движении новых групп ударных БпЛА в регионе.

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