Индия и Пакистан на грани войны: две причины нового конфликта 2 25.04.2025, 7:49

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Обе страны имеют в своем арсенале ядерное оружие.

Индия и Пакистан находятся на грани новой войны, а обе страны закрыли свое воздушное пространство. Не исключено, что в самые ближайшие дни Индия отменит соглашение о прекращении огня с Пакистаном. Напомним, что обе страны имеют в своем арсенале ядерное оружие.

Причина нового конфликта между странами — убийство туристов в регионе Кашмир боевиками из группы «Фронт сопротивления», сообщает ресурс Defence Express.

Пакистан уже пригрозил Индии войной, так как еще одной причиной стал закрытый доступ к воде. В Нью-Дели обвинили Исламабад в поддержке боевиков, которые и убили туристов.

Спустя время Индия объявила о закрытии пограничного перехода, аннулировала все ранее выданные визы и дала Пакистану 48 часов, чтобы Индию покинули ее граждане.

Также было заявлено о выходе Индии из «Договора о водах Инда» от 1960 года. По договору водные ресурсы, берущие начало в Кашмире, были разделены между Индией и Пакистаном в соотношении 50 на 50.

Река Инд является главным источником воды для орошения территории в 12 млн гектар. В Нью-Дели уверяют, что у Пакистана в наличии намного больше воды, чем у Индии, в соотношении 80% к 20%, именно поэтому Индия заблокировала все четыре шлюза, контролирующие поток воды в сторону Пакистана.

В Исламабаде закрыли воздушное пространство для индийских самолетов и запретили торговлю с Нью-Дели даже через третьи страны.

В Пакистане заявили, что остановка воды или ее отвод будет восприняты как «акт войны» со стороны Индии. Также анонсировано приостановления действия Шимлийского договора, урегулировавшего результаты войны от 1971 года.

Долгое время Кашмир является спорной территорией между Индией и Пакистаном. На сегодняшний день этот регион разделен между тремя странами, включая и Китай.

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